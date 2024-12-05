Παρά τα εμπόδια που τού έβαλε ο πρώτος διαιτητής Σταύρος Τσιμεντερίδης και ο VAR Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ουναί γράφει το τελικό 1-2 και ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην προημιτελική φάση του κυπέλλου κόντρα σε μία διαιτησία που θύμισε τις πιο σκοτεινές ημέρες της Παράγκας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό με τον Φαν Βερτ και στη συνέχεια ανέλαβαν δράση ο ρέφερι Σταύρος Τσιμεντερίδης, ο VAR Γιάννης Παπαδόπουλος και ο AVAR Κώστας Κατοίκος.

Στο 25ο λεπτό ο Καλοσκάμης ανατρέπει τον Ουναί μέσα στη μεγάλη περιοχή.

Όμως, η διαιτητική ομάδα μετατρέπει το πάτημα σε θέατρο και κιτρινίζει τον Μαροκινό.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Τσιμεντερίδης ανακόπτει την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι διαμαρτύρονται δικαιολογημένα και ο ρέφερι από την Κοζάνη αποβάλλει τον προπονητή τερματοφυλάκων του τριφυλλιού, Λουίς Εστέβες.

Στο 44ο λεπτό ο Μπρόρσον πηγαίνει με τα δύο πόδια στον Ουναί. Αντί ο διαιτητής Τσιμεντερίδης και ο VAR Παπαδόπουλος και o AVAR Κατοίκος να αποβάλουν τον αμυντικό του Ατρομήτου, κλείνουν τα μάτια και δείχνουν την κόκκινη κάρτα στον Γιώργο Τζαβέλα.

Αποφάσεις που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και εγείρουν ερωτήματα για τη στάση του Μάκη Γκαγκάτση και του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ άλλα είχε υποσχεθεί, όμως επί των ημερών, διαιτητές που υποπίπτουν κάθε αγωνιστική σε σοβαρά λάθη, ορίζονται ξανά και ξανά.

Πηγή: skai.gr

