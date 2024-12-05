«Ρεσιτάλ» διαιτησίας από τον Τσιμεντερίδη στο Περιστέρι!

Ο ρέφερι από την Κοζάνη, με… ό,τι αυτό συνεπάγεται βάσει των διαμορφωμένων συσχετισμών στα της ΕΠΟ, έχει καταφέρει με τις προκλητικές αποφάσεις του να κάνει… ροντέο την αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό.

Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από τα σφυρίγματα του Τσιμεντερίδη, με την αρωγή βέβαια και του Παπαδόπουλου που είναι στο VAR, αλλά και του Κατοίκου που είναι ο βοηθός του;

Από τα… βασικά, ήτοι τον μη καταλογισμό του πέναλτι που έγινε από τον Καλοσκάμη στον Ουναΐ και μετατράπηκε σε «θέατρο» στο 25’. Ή από την μη αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Μπρόρσον στο 44’, για το εγκληματικό τάκλιν πάνω στον Ουναΐ!

Μέχρι και «μικρά», που αφορούν στα πολλά ανάποδα φάουλ, στο ότι επιτρέπει στον Κοσέλεφ να «τρώει» και από ένα λεπτό σε κάθε του ελεύθερο, ή την σχολαστικότητά του σε μια φάση που ενώ η μπάλα δεν κυλούσε την σταμάτησε και οδήγησε στην αποβολή του Γιώργου Τζαβέλλα!

Νωρίτερα, δε είχε αποβληθεί από τον πάγκο του «τριφυλλιού» και ο Λουίς Εστέβες, για διαμαρτυρία…

Όλα αυτά μέσα σε μόλις 45 λεπτά!

