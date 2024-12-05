Παρτίζαν-Παναθηναϊκός: Δύσκολη αποστολή σε μία από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης

Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται στην «Beogradska Arena» από την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας» (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Πριν δύο μέρες, το «τριφύλλι» επέστρεψε στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς επικράτησε 90-89 της Μπαρτσελόνα, σε ένα ματς-ροντέο που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές και ανέβηκε στο 8-5 στη βαθμολογία. Ηγετική εμφάνιση στην αναμέτρηση αυτή έκανε ο Κέντρικ Ναν, με ευρωπαϊκό ρεκόρ καριέρας 29 πόντων. Πλέον, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να χτίσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα και να κάνει το «διπλό» σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.

Πράγματι, η «Beogradska Arena» είναι πραγματικό... κολαστήριο για τους αντιπάλους της Παρτίζαν, ενώ το κακό νέο για τον Παναθηναϊκό είναι πως πετυχαίνει τον σέρβικο σύλλογο σε πολύ καλό «φεγγάρι». Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά τη σεζόν και έχασε 8 από τα 10 πρώτα παιχνίδια της, όμως αυτή τη στιγμή μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες με Ερυθρό Αστέρα, Ολυμπιακό και Ζάλγκιρις, βγάζοντας αντίδραση.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα του Παναθηναϊκού, εκτός αποστολής για το συγκεκριμένο ματς έμεινε ο Ομέρ Γιουρτσεβέν λόγω ίωσης, πέρα από τους τραυματίες Μάριους Γκριγκόνις και Κώστα Αντετοκούνμπο. Αυτό σημαίνει πως οι «πράσινοι» θα πάνε ουσιαστικά με ένα καθαρό «πεντάρι», τον Ματίας Λεσόρ, στην αναμέτρηση, με τον Ντίνο Μήτογλου να αναμένεται να πάρει χρόνο στη θέση αυτή. Από την άλλη, επιστρέφει στην αποστολή ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που τέθηκε εκτός ομάδας για τα παιχνίδια με Μαρούσι και Μπαρτσελόνα για κάποια παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού, όμως ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι υπολογίζει και πάλι σε αυτόν.

Aπό πλευράς Παρτίζαν, ο Ίφε Λούντμπεργκ είναι σίγουρα εκτός μάχης, ενώ αμφίβολος είναι ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. «Ο Ίφε έχει μια θλάση στους κοιλιακούς, σίγουρα θα χάσει τα ματς με Παναθηναϊκό και Ιγκοκέα. Ο Ποκουσέφσκι έχει ένα χρόνιο πρόβλημα. Θα δούμε αύριο στην προπόνηση αν θα είναι διαθέσιμος», τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Σέφι Σέμες (Ισραήλ).

Η προϊστορία

Οι «πράσινοι» έχουν την προϊστορία με το μέρος τους, καθώς μετρούν 9 νίκες στις προηγούμενες 16 αναμετρήσεις των δυο ομάδων. Την περσινή σεζόν, οι δυο σύλλογοι είχαν από μια νίκη στις έδρες τους. Οι «πράσινοι», πάντως, δεν έχουν κάνει «διπλό» στην έδρα της Παρτίζαν από το 2010, όμως τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια οι Σέρβοι δεν έπαιζαν στην Ευρωλίγκα.

24/11/2005 (Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός-Παρτιζάν 81-62

19/01/2006 (Κανονική Περίοδος): Παρτιζάν-Παναθηναϊκός 93-94

29/11/2006 (Κανονική Περίοδος): Παρτιζάν-Παναθηναϊκός 65-73

24/01/2007 (Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός-Παρτιζάν 80-93

07/11/2007 (Κανονική Περίοδος): Παρτιζάν-Παναθηναϊκός 90-94

02/01/2008 (Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός-Παρτιζάν 67-66

20/02/2008 (Top 16): Παναθηναϊκός-Παρτιζάν 67-65

19/03/2008 (Top 16): Παρτιζάν-Παναθηναϊκός 82-73

29/01/2009 (Top 16): Παναθηναϊκός-Παρτιζάν 81-63

05/03/2009 (Top 16): Παρτιζάν-Παναθηναϊκός 63-56

27/01/2010 (Top 16): Παναθηναϊκός-Παρτιζάν 59-64

04/03/2010 (Top 16): Παρτιζάν-Παναθηναϊκός 66-82

03/11/2022 (Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός-Παρτίζαν 89-91

14/04/2023 (Κανονική Περίοδος): Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 83-81

30/11/2023 (Κανονική Περίοδος): Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 92-87

19/01/2024 (Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός-Παρτίζαν 84-71

