Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα τα οποία ασχολούνται με το μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς και το σε ποια ομάδα θα υπογράψει τελικά. Έτσι, μετά το Sportando, μια άλλη μπασκετική ιστοσελίδα, η Basketball Sphere, υποστηρίζει ότι ο Σέρβος, τελικά, είναι κοντά να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Βάσει των όσων αναφέρει, η «βασίλισσα» προσφέρει στον Σέρβο συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια με συνολικές αποδοχές οι οποίες ανέρχονται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Σέρβος σταρ θα υπογράψει για δύο χρόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης συμβόλαιο αξίας 8,5 εκατομμυρίων. Επίσης, θα λάβει και το ποσό των δύο εκατομμυρίων από τους Μιλγουόκι Μπακς, το οποίο θα του δοθεί στα επόμενα τρία χρόνια», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον και η πηγή, που επικαλείται η ιστοσελίδα. Δεν την αποκαλύπτει -όπως είναι λογικό- αλλά επισημαίνει ότι είναι η ίδια πηγή, που από τον Μάιο τον είχε ενημερώσει για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εφές από τον Ιγκόρ Κοσκόκοφ. Μία είδηση, που, τελικά, επιβεβαιώθηκε.

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό πως και ο Νίκος Ζέρβας μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ανέφερε ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα περί Ολυμπιακού και Μίτσιτς και για επαφή του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον παίκτη, υποστηρίζοντας και αυτός ότι φαβορί για την απόκτηση του Σέρβου είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Την πληροφορία αυτή τη μεταφέρει και το Eurohoops. Σε σχετικό του δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ρεάλ έχει παρουσιάσει ένα καλό συμβόλαιο στον Μίτσιτς ο οποίος πλέον σκέφτεται την επιστροφή του στην Ευρώπη για λογαριασμό της. «Η Ρεάλ είναι σε ισχυρή θέση για τον δύο φορές MVP της Ευρωλίγκας. Ωστόσο, παραμένε ένα πιθανό εμπόδιο: το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα της Ισπανίας, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την τελική απόφαση του Μίτσιτς», αναφέρει.

