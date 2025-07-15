Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία και μπαίνει, πλέον, στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Ο Ρουί Βιτόρια παραχώρησε συνέντευξη στους απεσταλμένους του Τύπου μετά το τέλος του βασικού σταδίου προπονήσεων, κάνοντας έναν απολογισμό των όσων είδε από τους ποδοσφαιριστές του στη διάρκεια της προετοιμασίας του «τριφυλλιού» στο Μπαντ Χάρινγκ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε για τη δουλειά που χρειάζεται η ομάδα του στο επιθετικό κομμάτι, όμως τόνισε πως σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής προετοιμασία, και αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στα κρίσιμα ματς με τη Ρέιντζερς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιτόρια:

«Ολοκληρώσαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας μας εδώ στην Αυστρία. Είχαμε έναν διπλό στόχο: Aφενός να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας, και αφετέρου να δουλέψουμε κάποιες ρουτίνες μεταξύ των παικτών, να ενισχύσουμε τη συνοχή και τις αγωνιστικές συνδέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αλλά και όλων των τμημάτων του συλλόγου. Ο τρόπος που επικοινωνούμε, η σύνδεση παικτών, τεχνικού επιτελείου και ιατρικού τιμ είναι βασικός για την επιτυχία. Και όσο πιο πολύ συνδεδεμένοι είμαστε μεταξύ μας, τόσο το καλύτερο για εμάς.

Έχοντας ήδη κάνει τις δύο πρώτες εβδομάδες στην Αθήνα, όπου ήταν κάτι σαν προσαρμογή, μιας και δεν είχαμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας, ερχόμενοι στην Αυστρία γνωρίζαμε πως έπρεπε να ανεβάσουμε την ένταση. Θεωρώ πως αυτό έγινε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ότι είχαμε προβλέψει να γίνει, έγινε.

Είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς και καταφέραμε να ανεβάσουμε σταδιακά την ένταση στις προπονήσεις. Ήταν ένα στάδιο προσαρμογής με συνεχείς διπλές προπονήσεις, που επιβάρυναν σωματικά τους ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν απολύτως απαραίτητο. Ξέραμε εξαρχής ότι στα φιλικά ίσως να μη βγαίνει η εικόνα που δουλεύουμε στις προπονήσεις, και αυτό είναι φυσιολογικό».

- Για την επιλογή των αντιπάλων στα φιλικά:

«Κατά κύριο λόγο δεν θέλαμε κάποια ερασιτεχνική ομάδα που συνηθίζεται να παίζουν οι ομάδες στο πρώτο ή στο δεύτερο φιλικό για να ''ξεμπουκώσουν'' οι ποδοσφαιριστές.

Επιλέξαμε αντιπάλους που είναι αρκετά ανταγωνιστικοί και θα παρουσίαζαν στην ομάδα διαφορετικά προβλήματα για να μπορέσει να τα λύσει, διότι και κατά τη διάρκεια της σεζόν θα αντιμετωπίσει πολλά διαφορετικά πράγματα.

Παίξαμε με ομάδες που χτίζουν από πίσω με πάρα πολλούς παίκτες κοντά στη δικά τους περιοχή και ενεργή τη συμμετοχή του τερματοφύλακα, όπως η Νόρτζελαντ. Άλλες που παίζουν με άμεσο στυλ, με μεγάλες μπαλιές, πολλές μονομαχίες όπως η Σάλκε. Και η Μπράγκα που βασίζεται πολύ στην κατοχή της μπάλας, με πολλές μικρές μεταβιβάσεις και να έρχονται στην αντίπαλη περιοχή με πολύ… κόσμο και με όχι μεγάλη βιασύνη. Μιλάμε για ομάδες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά με την Μπράγκα να είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς.

Αυτές οι αναμετρήσεις σε αναγκάζουν να εντοπίσεις νωρίς προβλήματα που σου βάζεις ο αντίπαλος και να τα διορθώσεις και να είσαι έτοιμος όταν σου παρουσιαστούν ξανά, αντί να έχεις εύκολες νίκες που σου δημιουργούν ψευδαίσθηση ασφάλειας. Είχαμε και την ευκαιρία να ενσωματώσουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές και να δούμε την εξέλιξή τους και θεωρώ ότι έδωσαν το καλύτερο δυνατό».

-Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται εύκολα φάσεις, αλλά και τη δυσκολία στο επιθετικό κομμάτι και στη δημιουργία:

«Βάσει του προγραμματισμού που είχαμε κάνει από την αρχή της σεζόν, στην τρίτη με τέταρτη εβδομάδα θα δίναμε μεγαλύτερη έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Πρώτα θέλαμε να δουλέψουμε κάποια άλλα ζητήματα φυσικής κατάστασης και αμυντικής λειτουργίας που θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο 'πυλώνας'' όλων.

Συμφωνώ πως πρέπει να ''χτίσουμε'' τα επίπεδα της δημιουργικότητάς μας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Θεωρώ ότι πέρυσι κάναμε πολλές ευκαιρίες, απλώς δεν μπορούσαμε να τις μετουσιώσουμε σε γκολ. Το κομμάτι της δημιουργικότητας είναι κάτι που θα έρθει με φυσικό τρόπο, μιας και τώρα πια θα κόψουμε τις τόσο έντονες και διπλές προπονήσεις.

Οι ποδοσφαιριστές έχουν μία κόπωση, η οποία τους δυσκολεύει πολλές φορές να έχουν καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις που θέλουμε. Για εμάς είναι μία πρόκληση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους παίκτες να βγάλουν όλη την ποιότητα και τη δημιουργικότητά τους στο τελευταίο ένα τρίτο του γηπέδου μιας και αμυντικά είμαστε μία αρκετά συμπαγής ομάδα. Μία ομάδα που έχει αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα της επιθετικότητας και της έντασης, δηλαδή της πίεσης στον αντίπαλο για να τον αναγκάσει να κάνει το λάθος. Η ομάδα έχει βελτιωθεί και στο κομμάτι του αμυντικού transition.

Δηλαδή χάνουμε την μπάλα και θα προσπαθήσουμε να την ξανακερδίσουμε αμέσως. Και στην επίθεσή μας, στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή στο ''χτίσιμο'' των επιθέσεών μας θεωρώ πως είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Θέλουμε βεβαίως ακόμα πάρα πολύ βελτίωση. Και στο τελευταίο ένα τρίτο πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τους παίκτες για να βγάλουν τη δημιουργικότητά τους».

-Για το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιήσει και τον Τετέ στο «10» και αν μπορεί να το δούμε αυτό και σε επίσημα ματς: «Μπορεί… Είναι δύο θέσεις που έχει δοκιμαστεί (σ.σ. μαζί με αυτή του δεξιού εξτρέμ), ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μπορεί να μας προσφέρει και ως δεξιός εξτρέμ και ως ''10άρι'' που τώρα τελευταία χρησιμοποιείται. Δείχνει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και φαίνεται πως μπορεί να μας βοηθήσει και εκεί».

-Για τη φιλοσοφία στις μεταγραφές και αν θα παίξουν από την αρχή οι νέοι παίκτες:

«Κατά πρώτο λόγο ήταν πολύ σημαντικό και θέλαμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανεβάσουν πάρα πολύ τον συναγωνισμό μέσα στις προπονήσεις, έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται πως έχει -σε εισαγωγικά- τη φανέλα του βασικού στο… σπίτι του. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές… μάγους. Ούτε πιστεύω στους ''αστέρες'' που θα πάρουν μια ομάδα στις πλάτες τους, ούτε χτίζουμε έτσι την ομάδα μας. Είμαι της λογικής να έχει ποδοσφαιριστές ισάξιους, οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Όπως και έχουν όλοι όσοι ήρθαν ως τώρα στην ομάδα. Θέλουμε να ανεβάζουν ο ένας ο επίπεδο του άλλου και μαζί να ανεβάζουν και το επίπεδο της ομάδας.

Θέλαμε παίκτες σε καλή ποδοσφαιρικά ηλικία, με εμπειρίες, αλλά και ''πείνα'' για τίτλους. Να δουν τον Παναθηναϊκό ως ένα στάδιο της καριέρας τους που θα έρθουν για να κερδίσουν τίτλους και να παλέψουν για αυτό. Όποιος έρχεται, πρέπει να έχει τη θέληση να κατακτήσει πράγματα. Τα τρία νέα αποκτήματα (σ.σ. Κυριακόπουλος, Τουμπά, Τσιριβέγια) με την βοήθεια του τμήματος σκάουτινγκ τα είχα παρακολουθήσει αρκετά. Μπορώ να σας πω ότι και οι τρεις αποδίδουν ακόμα καλύτερα απ' αυτό που περίμενα και για το πόσο καιρό είναι στην ομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα, πολύ δυνατός και καλός χαρακτήρας, τοπ προσωπικότητα και διάθεση και θέληση για να πετύχουν. Και θεωρώ ότι ''τικάρουν'' όλα τα… κουτάκια που θέλουμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα ανήκει στον Παναθηναϊκό».

-Για την πολύ πιο υψηλή ένταση που έχουν οι εφετινές προπονήσεις σε σχέση με τις περσινές στο διάστημα που είχε ο ίδιος τα ηνία της ομάδας:

«Το ποδόσφαιρο του μέλλοντος θεωρώ πως θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο σε ένταση. Και αυτό σημαίνει πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι 100% προετοιμασμένοι μέσα στον αγώνα. Να μην έχουν ούτε ένα δευτερόλεπτο στο οποίο να μην είναι συγκεντρωμένοι. Και στις προπονήσεις που φτιάχνουμε, θέλουμε να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Να υπάρχει μεγάλη ένταση, να είναι οι παίκτες διαρκώς στην… τσίτα. Να είναι συγκεντρωμένοι εκεί, στο τι ζητάει η άσκηση, να προσαρμοστούν σε αυτά που θέλει η άσκηση και σε αυτά που μπορούν εκείνη τη στιγμή να δώσουν. Οπότε να είναι σε εγρήγορση. Να είναι μία ώρα η προπόνηση, αλλά μια ώρα αφιερωμένη 100% εκεί.

Από την άλλη μιλάμε για τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας από τότε που πήγαμε στην Αυστρία, οπότε είναι λογικό από τη δική μου την πλευρά να υπάρχει πολύ μπάλα στο πρόγραμμα. Αν είχαμε έρθει μία εβδομάδα νωρίτερα, πιθανότατα θα είχαμε περισσότερες ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Είναι πάντα συγκεκριμένες οι εβδομάδες που έχεις στη διάθεσή σου και συγκεκριμένα τα πράγματα που θες να πετύχεις σε κάθε μια.

Όσο για το πόσο κοντά είμαστε σε αυτό που θέλω… Η γνώμη μου είναι πως είμαστε ακόμα πολύ μακριά και αυτό είναι φυσιολογικό για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Οι παίκτες κουβαλούν μεγάλη κόπωση, πρέπει να απελευθερωθούν. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να δώσουν ακόμη παραπάνω στην ομάδα. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ στη διαδικασία και θεωρώ πως είμαστε σε πολύ καλό σημείο όσον αφορά αυτό το κομμάτι.

Τα τακτικά σημάδια είναι εκεί… Κάναμε μία ανάλυση με τους παίκτες για το ματς με τη Σάλκε και στάθηκα σε δύο φάσεις που για μένα δείχνουν την πνευματική βάση που θέλω να έχουμε ως ομάδα. Η μία έχει να κάνει με μία φάση όπου είχαμε χάσει την μπάλα και μέσα σε δύο δευτερόλεπτα έπεσαν πέντε παίκτες μας για να την ξανακερδίσουμε. Και την ξανακερδίσαμε. Και η δεύτερη ήταν σε ένα λάθος που κάναμε στο χώρο του κέντρου και αντίπαλος έβγαλε αντεπίθεση. Και είδες επτά δικούς μας παίκτες να τρέχουν με… χίλια για να γυρίσουν πίσω και κόψαμε και αυτή την αντεπίθεση. Όταν βλέπω αυτό από τους παίκτες μου, είναι σημάδι πως η πνευματική βάση είναι εκεί. Η διάθεση, η θέληση, η ''πείνα'' και πως στην άμυνα πρέπει να είμαστε… σκυλιασμένοι. Αυτό το είδα στους ποδοσφαιριστές μου. Και ξέρω ότι τώρα μας μένει το άλλο το κομμάτι, το επιθετικό. Εκεί που θα πρέπει να δείξουμε αυτό το ''φονικό'' ένστικτο που πρέπει να έχουμε κοντά στην αντίπαλη εστία για να πετύχουμε γκολ».

-Για το θέμα της αλλαγής της νοοτροπίας στην οποία αναφέρθηκε πέρσι αρκετές φορές και τη δουλειά που κάνει επί τούτου τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά προκειμένου η ομάδα να δείξει ότι έχει τον πρωταθλητισμό μέσα της:

«Η νοοτροπία είναι κάτι που πρέπει να τη δουλεύουμε εμείς απ' έξω, εμείς που δουλεύουμε στον σύλλογο. Όπως για παράδειγμα στο σπίτι σου που προσπαθείς να εκπαιδεύσεις τα παιδιά σου, να τους μεταδώσεις κάποιες αξίες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, λοιπόν και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί σε αυτά τα οποία ζητάμε. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σε αυτά τα οποία ζητάμε και νομίζω πως εάν εμείς έχουμε αυτές τις αξίες και προσπαθούμε να τις περάσουμε στους ποδοσφαιριστές, σίγουρα είναι ένα πρώτο καλό σινιάλο για να δημιουργηθεί αυτή η νοοτροπία. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν φτιάχνεται από τη μια ημέρα στην άλλη.

Όσον αφορά τώρα τη νοοτροπία με τους ποδοσφαιριστές, οι λεπτομέρειες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Παραδείγματος χάρη, όταν λέμε πως 10 η ώρα ξεκινά η προπόνηση είναι να ξεκινήσει τότε, γιατί πραγματικά θεωρώ πως το ένα λεπτό παραπάνω μπορεί για κάποιον να μην είναι τίποτα, αλλά για έναν οργανισμό, ο οποίος θέλει να επιτύχει υψηλούς στόχους, ακόμη και αυτό, το ένα δευτερόλεπτο ή μια φάση, μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες. Από την άλλη μέσα στην προπόνηση προσπαθούμε συνέχεια να φέρουμε τους ποδοσφαιριστές ''αντιμέτωπους'' τον έναν με τον άλλον, σε πολύ μεγάλο συναγωνισμό, με υψηλό το κίνητρο της νίκης. Και αυτό μερικές φορές είναι δύσκολο να το ισορροπήσεις , γιατί ουσιαστικά προπονούμαστε στα όρια, οι ποδοσφαιριστές έχουν πάρα πολύ υψηλούς σφυγμούς, πολλές φορές πολύ κουρασμένους. Μπορεί να κάνουν κάποιες ενέργειες που μπορεί να είναι και ριψοκίνδυνες για παράδειγμα. Όμως κάτι τέτοιο θέλουμε, διότι με αυτό τον τρόπο βλέπουμε πως οι ποδοσφαιριστές νιώθουν πάρα πολύ τη θέληση για τη νίκη. Είναι σαν ένα φυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε, που στην αρχή βάζεις το σπόρο, μετά ξεκινάς σιγά-σιγά και το ποτίζεις, αρχίζει μεγαλώνει και το πλάθεις εσύ όπως θέλεις με κάποιες διορθωτικές κινήσεις που μπορείς να κάνεις. Και σίγουρα το γεγονός ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα, βοηθούν πάρα πολύ και οι παίκτες που έρχονται σε αυτήν.

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία και οι οποίοι μπορεί κάποιοι από αυτούς να μη βρίσκονταν σε ομάδες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά μπορείς να διακρίνεις πάνω τους την ''πείνα'' και τη θέληση για τη νίκη σε οποιαδήποτε συνθήκη, είτε είναι φιλικό παιχνίδι, είτε είναι προπόνηση, είτε είναι κανονικός αγώνας και νομίζουμε ότι αυτοί μπορεί να σπρώξουν και να βοηθήσουν και όλους τους υπόλοιπους να φθάσουμε στο επίπεδο στο οποίο θέλουμε. Και μπορώ να σας πως ότι με αυτή τη λογική, κάποιοι από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται φέτος στην ομάδα, θέλαμε από τη μια να χαμηλώσουμε τον μέσο όρο ηλικίας και από την άλλη να φέρουμε παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη ''πείνα'' για να κατακτήσουν νέους στόχους.

Για να το πάρουμε έτσι και λίγο πιο φιλοσοφικά, νομίζω ότι για την ηγεσία που θέλουμε να έχουμε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε όχι σε τεχνικά ή τακτικά ζητήματα τα οποία, όμως και αυτά είναι σημαντικά. Για παράδειγμα το σουτ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να σκεφτούμε ότι πίσω από το σουτ υπάρχει ένας άνθρωπος, πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει ένας άνθρωπος και εμείς σε αυτόν τον άνθρωπο απευθυνόμαστε, αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον καταλάβουμε κατά κύριο λόγο και μετά να μας καταλάβει και αυτός και σε αυτό τον άνθρωπο θέλουμε να του ''ξυπνήσουμε'' τα αισθήματα τα οποία θέλουμε, της ''πείνας'', της διάθεσης, της θέλησης, της συγκέντρωσης, έτσι ώστε να τα δούμε αυτά στον αγωνιστικό χώρο και μετά αυτά τα οποία θα κάνει, θα είναι αυτά τα οποία θέλουμε.

Και από την άλλη πλευρά, μπορούμε να παρομοιάσουμε λίγο τον ποδοσφαιριστή για παράδειγμα με έναν μουσικό, ο οποίος μπορεί να ξυπνήσει στις 4 τα ξημερώματα γιατί ξαφνικά κάτι του ήρθε, μια έμπνευση ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί κάποιος άλλος ο οποίος φεύγει ταξίδι για να εμπνευστεί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Εμείς, λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε πλαίσια στους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τους παίκτες που ξέρουμε πως μπορούν να δώσουν το κάτι διαφορετικό, το κάτι πιο δημιουργικό. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα πλαίσια μέσα στο χώρο, ώστε να αισθάνονται αυτή την ελευθερία εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ναι μεν υπάρχει μεγάλη υπευθυνότητα σε αυτό, αλλά θέλουμε, ουσιαστικά, να αισθάνονται ''ανεύθυνοι'', να μη νιώθουν αυτό το βάρος της ευθύνης για να μπορέσουν να κάνουν κάτι το διαφορετικό, το οποίο στο τέλος μπορεί να κάνει όντως τη διαφορά».

-Για το σύστημα της ομάδας, το 4-2-3-1 με δύο παίκτες στο «6» και έναν μπροστά τους, τη διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι κι αν αυτό θα αποτελέσει τη «βάση» του Παναθηναϊκού για τη σεζόν που έρχεται ή έχει να κάνει λίγο και με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ:

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο γίνεται για λόγους συνοχής μπορώ να πούμε αυτήν τη στιγμή. Προκειμένου για παράδειγμα στο αμυντικό μας κομμάτι να είμαστε ακόμη πιο συμπαγείς από οτιδήποτε άλλο, αλλά το ξεκαθαρίζω αυτό, είναι κάτι που πρόκειται να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παραδείγματος χάρη, τις προάλλες βλέπαμε στην Παρί Σεν Ζερμέν και βλέπαμε μια ομάδα που λέγαμε τώρα αυτοί πως ακριβώς παίζουν; Παίζουν με 2-3-3-2, ο άλλος μετά φεύγει και πάει αλλού. Υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη ροή ας το πούμε έτσι, μεταξύ των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του άλλο και καταφέρνουν και κάνουν αλλαγές θέσεων, οι οποίες μετατρέπουν αρκετά τις δυναμική του παιχνιδιού. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή.

Έχουμε ξεκινήσει με αυτό το 4-2-3-1, αλλά πάρα πολύ συχνά μπορούμε να μπούμε σε έναν από τους δύο χαφ να ανεβαίνει πιο ψηλά έτσι ώστε να απελευθερώνουμε χώρο και να παίζουμε με ένα ''6'' ή μπορεί να λέμε στο ''10'' παίξε λίγο προς τα πλάγια ώστε να μπει κι ένα εξτρέμ και να δημιουργήσουμε ένα τετράγωνο στον άξονα. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε πάρα πολλές συνθήκες έτσι ώστε να δυσκολέψουμε τον αντίπαλο. Δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι αυτό το οποίο θα πορευτούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν και διάφορες προσθήκες οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε, επίσης στο δικό μας το μυαλό οι προπονητές και οι προπονητές φυσικής κατάστασης έχουν κι άλλα πράγματα να σκεφτούν. Υπάρχουν παράγοντες μέσα σε μια προετοιμασία, έχει να κάνει με το χρόνο συμμετοχής, τη διαχείριση όλων των ποδοσφαιριστών, 30' στον έναν, 45' ή 60' στον άλλον. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, οπότε θα έλεγα ότι ναι μεν αυτήν τη στιγμή όπως σωστά παρατηρήσατε αυτό είναι το σύστημα με το οποίο έχουμε πορευτεί περισσότερο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μπορεί να αλλάξει, βάσει των συνθηκών όπως είπατε και εσείς, που θα διαμορφωθούνε. Είτε σε παίκτες, είτε σε δυναμική του τρόπου παιχνιδιού τον οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε.

Για να περάσω λίγο πιο καλά το μήνυμά μου. Σαν προπονητής δεν είμαι τόσο προσανατολισμένος με τον τακτικό σχηματισμό μιας ομάδας, όσο πολύ περισσότερο με το μοντέλο παιχνιδιού μιας ομάδας. Το μοντέλο να έχει κάποιες μεγάλες ιδέες μπορούμε να πούμε και κάποιες μικρότερες. Οι αρχές αν θέλετε να τις πούμε έτσι. Οι μεγάλες αρχές για παράδειγμα είναι: Να είναι συμπαγής η ομάδα αμυντικά, είτε αυτό γίνει πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο που είναι προτιμότερο, είτε πιο χαμηλά. Η ομάδα για παράδειγμα όταν χάνει τη μπάλα, πρέπει να στα πρώτα 5' να έχει μια πολύ γρήγορη αντίδραση και να προσπαθήσει να την ξανακερδίσει. Η ομάδα πρέπει όταν κερδίζει την μπάλα να βρίσκεται όσο πιο γρήγορα γίνεται στον σχηματισμό που έχουμε πει από πριν ότι θέλουμε να έχει για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και με την μπάλα πάντα να ψάχνουμε ελεύθερο παίκτη, ελεύθερο χώρο έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να επιταχύνουμε το παιχνίδι μας και να φθάσουμε κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Η ομάδα, δηλαδή, από τη μια θα πρέπει να έχει αρκετά μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των παικτών, έτσι ώστε να δυσκολεύεται ο αντίπαλος να είναι συμπαγής , αλλά από την άλλη όχι τόσο μεγάλες ώστε να χάνεται μετά η σύνδεση μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Αυτές είναι κάποιες από τις μεγάλες ιδέες και αυτό θα ισχύει είτε παίζουμε 4-3-3 είτε παίζουμε 4-4-2, είτε 4-2-3-1.

Μετά είναι οι υπόλοιπες μικρολεπτομέρειες, οι μικρές ιδέες που δουλεύουμε πάνω στην προπόνηση. Αν επικεντρωθούμε λίγο στις μεγάλες αρχές, αν έχουμε κοντινά στηρίγματα, να ψάχνουμε τον χώρο, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη, αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε με έναν αμυντικό χαφ, είτε με δύο, είτε με οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο τακτικός σχηματισμός , όπου θα πούμε στους ποδοσφαιριστές ότι με αυτόν τον σχηματισμό απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, είναι προτιμότερος για να μπορέσουμε να πετύχουμε τις μεγάλες ιδέες, ας του πούμε έτσι, που θέλουμε. Για αυτό και δουλεύουμε αυτό το μοντέλο, αυτήν τη φιλοσοφία, αυτήν τη μεγάλη ιδέα από τώρα. Μετά θα κάνουμε διάφορες μικροαλλαγές».

-Για τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και την εικόνα που έχει σχηματίσει ο ίδιος από τη Ρέιντζερς:

«Έχουμε ακολουθήσει την κανονική διαδικασία σε όλο αυτό το κομμάτι. Έχουμε δει τον αντίπαλο στο τελευταίο φιλικό που έδωσε. Έχουμε αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από αγώνες της Ρέιντζερς. Έχουμε μάθει για προπονητές, για παίκτες για ότι έπρεπε να γνωρίζουμε. Τη φιλοσοφία του προπονητή, το γήπεδο και το πόσο αυτό επηρεάζει την ομάδα, είτε θετικά, είτε αρνητικά, κλίμα συνθήκες, τα πάντα…

Εννοείται πως θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία δυνατή, παραδοσιακή ευρωπαϊκή ομάδα με ποιότητα. Μέχρι στιγμής στην προετοιμασία είχαμε επικεντρωθεί στη δική μας την ομάδα, ώστε να βελτιωθούμε πάνω σε αυτά που είχαμε θέσει ως βασικές προτεραιότητες. Στην Αθήνα θα επικεντρωθούμε πλέον στους διπλούς αγώνες με τη Ρέιντζερς.

Έχουμε και το τελευταίο φιλικό με τη Βέστερλο στην Αθήνα, όμως και πάλι δεν θα επικεντρωθούμε τόσο σε αυτό το ματς, όσο στο τι μπορεί να μας δώσει η Βέστερλο σε σχέση με το παιχνίδι που θα έχουμε με την σκωτσέζικη ομάδα. Σίγουρα αυτήν τη στιγμή δεν είμαστε στο 100% σε κανέναν τομέα ούτε εμείς, ούτε αυτοί. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες προσθήκες παικτών που θα ανεβάσουν την ποιότητά τους. Με τους παίκτες που έχουμε θα είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί σε έναν πρώτο ''τελικό'' για εμάς. Αν και θεωρώ ότι όλοι οι αγώνες μας θα είναι ''τελικοί''. Δεν θεωρώ πως θα υπάρξει αγώνας που δεν θα είναι τελικός. Και αυτήν τη νοοτροπία θέλω να περάσουμε στους ποδοσφαιριστές μας».

-Για το τι θα ήθελε να βελτιώσει… αύριο μέσα στο γήπεδο στην ομάδα του:

«Θα ήθελα να βελτιωθούμε στο ''διάβασμα'' των φάσεων στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή όταν έχουμε την μπάλα στο χτίσιμο των επιθέσεών μας, να μπορούμε να ''διαβάζουμε'' γρήγορα το που είναι ο ελεύθερος χώρος, ο ελεύθερος παίκτης, πως θα φτάσει η μπάλα εκεί. Για παράδειγμα είναι ανάμεσα στις γραμμές; Με μία κάθετη πάσα… Ή έχει μαζευτεί ο αντίπαλος στη δική μας πλευρά; Να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε πλευρά. Αυτό θα ξεχώριζα, ώστε να περάσουμε από τη φάση του ''χτισίματος'', στη φάση της δημιουργίας και μετά στη φάση των τελειωμάτων. Πραγματικά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι για τους ποδοσφαιριστές.

Ναι μεν η δουλειά του προπονητή είναι πολύ σημαντική στην οργάνωση της ομάδας, αλλά από εκεί και πέρα είναι η ατομική ποιότητα του ποδοσφαιριστή που μετράει και αν δεν εμφανιστεί δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Μία πάρα πολύ καλή και συμπαγής αμυντική λειτουργία μπορεί να κερδίζει πρωταθλήματα, αλλά τα παιχνίδια τα κερδίζουν οι καλές επιθέσεις. Η ατομική ποιότητα των παικτών που μπορεί να σου δώσει τις νίκες. Χρειαζόμαστε τον συνδυασμό αυτών των παραγόντων που μπορεί να φέρει την επιτυχία σε μία σεζόν.

Η στιγμή της μαγείας έρχεται από έναν μουσικό, ο οποίος πατάει τα πλήκτρα και λέει ''ωπ, κάτι έχουμε εδώ''. Το κάνει λίγο ακόμα και σου παραδίδει ένα έργο. Εμείς φτιάχνουμε τώρα όλοι μαζί την ορχήστρα…».

