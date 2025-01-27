Είδηση που προκαλεί σοκ έρχεται από το Βέλγιο. Η αστυνομία των Βρυξελλών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας στη σύλληψη του Ράτζα Ναϊνγκολάν μετά από στοιχεία που προέκυψαν εις βάρος του από έρευνα σε υπόθεση για εμπόριο ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης έρχονταν από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη μέσα από το λιμάνι της Αμβέρσας. Οι αρχές έκαναν έρευνα σε 30 σπίτια σε Αμβέρσα και Βρυξέλλες και ήδη έχουν προχωρήσει σε πολλές συλλήψεις, ενώ συνεχίζουν τις ανακρίσεις.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή τι είδους εμπλοκή πιθανολογείται πως είχε στην υπόθεση ο 36χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου με τη Λόκερεν.

Ο Ναϊνγκολάν έκανε αξιόλογη καριέρα σε Ρόμα, Ίντερ, Κάλιαρι και Αντβέρπ μεταξύ άλλων, ενώ είχε 30 συμμετοχές και 6 γκολ με την εθνική Βελγίου.

