Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζοσέ Μουρίνιο έχουν ξεκινήσει τη δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τη «βασίλισσα» να στοχεύει στην επιστροφή στους τίτλους.

Ο Special One μοιράστηκε τις σκέψεις του στο κανάλι των Ισπανών, εκεί όπου αναφέρθηκε στα συναισθήματά του για την επιστροφή του στη Ρεάλ, αλλά και στην αποστολή που έχει μπροστά του.

«Τα λόγια δεν αρκούν, γιατί αυτό το αισθάνομαι ως αποστολή. Δεν έχει να κάνει με εμένα ή με το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω όλους να γίνουν καλύτεροι: τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο.

Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά: την ευθύνη και την τιμή να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ αυτή η αντίληψη. Δεν πρόκειται απλώς για το να εργάζεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για το να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτό το αίσθημα αποστολής βρίσκομαι εδώ», είπε αρχικά και συνέχισε για τη δουλειά που έχει ήδη ξεκινήσει στη «βασίλισσα»:

«Δουλεύουμε πολύ. Δεν είναι ότι έφτασα σήμερα και τώρα αρχίζουν όλα. Εδώ και αρκετό καιρό εργαζόμαστε εντατικά μαζί με τη δομή του συλλόγου σε διαφορετικά επίπεδα. Σήμερα μπορείς να δουλεύεις ακόμη κι αν δεν είσαι φυσικά παρών, γιατί η τεχνολογία μάς βοηθάει πολύ.

Η σημερινή ημέρα αφορούσε κυρίως την άφιξή μου και τον έλεγχο όσων έχουν ήδη γίνει, καθώς και όσων απομένουν να ολοκληρωθούν», ενώ στο τέλος στάθηκε και στην προετοιμασία:

«Θα αξιοποιήσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες με θετική διάθεση. Προφανώς θα ήθελα να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές εδώ, αλλά πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσω τα παιδιά με τα οποία θα συνεργαστώ και να έχουν κι εκείνα την ευκαιρία να γνωρίσουν εμένα.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας θα βρίσκονται εδώ πολλοί νεαροί από την Καστίγια και μου αρέσει να συμμετέχω και να συμβάλλω στην εξέλιξη αυτού του τμήματος.

Είμαστε εδώ και σύντομα θα ενσωματωθούν και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με την ισχυρή πεποίθηση ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Hala Madrid y nada mas», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

🔊 Mourinho: “Trabajar para el Real Madrid es un honor y una responsabilidad”. pic.twitter.com/Kv78OeO302 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026

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