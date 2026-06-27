Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στηρίζει απόλυτα την προσπάθεια για τη διεξαγωγή του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ΟΑΚΑ

Οι σκέψεις των ανθρώπων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR που γίνονται για τη διεξαγωγή της δεύτερης ημέρας, δηλαδή, του τελικού του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ανοικτό ΟΑΚΑ βρίσκουν θετική την ΠΑΕ.

Η πράσινη ΠΑΕ δηλώνει διατεθειμένη να συμβάλει και αυτή από την πλευρά της στην υλοποίηση μια τόσο πρωτοποριακής ιδέας για τη διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ.

Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μάλιστα επισημαίνουν πως όποια αντίστοιχη ενέργεια ή απόφαση σχετίζεται με την ενότητα του συλλόγου και την συσπείρωση όλων των τμημάτων θα δηλώνει πάντα αρωγός.

Προσθέτουν ότι στο πλαίσιο αυτό θα ζητηθεί από την κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος να υπάρξει κλειδάριθμος για να αγωνιστεί σε αυτή την αγωνιστική η ποδοσφαιρική ομάδα εκτός έδρας και να διευκολυνθεί η προσπάθεια.

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