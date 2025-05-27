Με μία πολύ λιτή, αλλά... ξεκάθαρη ανάρτησή του στα social media το βράδυ της Δευτέρας (26/5), ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του απ’ την Αλ Νασρ, επισημαίνοντας πως η ποδοσφαιρική ιστορία για τον ίδιο «ακόμα γράφεται».

Δείχνοντας πως δεν έχει ακόμη την παραμικρή διάθεση για να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, μολονότι έχει φτάσει πλέον τα 40, χωρίς ωστόσο, να διευκρινίζει ποιος θα είναι ο επόμενος «σταθμός» της καριέρας του. Τα πορτογαλικά Μέσα, πάντως, αναφέρουν πως η επόμενη ομάδα του CR7 θα είναι σύλλογος που θα αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αυτό το κεφάλαιο έληξε για εμένα. Η ιστορία; Ακόμα γράφεται. Ευγνώμων σε όλους».

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

Πηγή: skai.gr

