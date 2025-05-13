Λογαριασμός
Ντεμπούτο με το «7» στην πλάτη και το εθνόσημο στο στήθος για τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο τζούνιορ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας κ-15 και φυσικά το… μήλο θα έπεφτε κάτω απ’ τη μηλιά, με τον μικρό να φορά το «7» του μπαμπά

Γιος Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρωτότοκος γιος του CR7 φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο σε παιχνίδι απέναντι στην Ιαπωνία και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ ήδη στο 3-0 για τους Ίβηρες.

Το αποτέλεσμα του ματς ήταν 4-1 για τους Πορτογάλους, με τη μητέρα του Κριστιάνο και γιαγιά του τζούνιορ να είναι παρούσα για να παρακολουθήσει, να χειροκροτήσει και να καμαρώσει τον μικρό της.

Πηγή: sport-fm.gr

