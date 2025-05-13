Ο πρωτότοκος γιος του CR7 φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο σε παιχνίδι απέναντι στην Ιαπωνία και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ ήδη στο 3-0 για τους Ίβηρες.

Το αποτέλεσμα του ματς ήταν 4-1 για τους Πορτογάλους, με τη μητέρα του Κριστιάνο και γιαγιά του τζούνιορ να είναι παρούσα για να παρακολουθήσει, να χειροκροτήσει και να καμαρώσει τον μικρό της.

The moment Cristiano Jr made his debut for Portugal U15’s ✨ pic.twitter.com/Cvk6h4vk5I — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 13, 2025

Cristiano Jr. is making his debut for Portugal U15 right now🇵🇹⭐️pic.twitter.com/1JszASs6Wh — Freddy🇩🇪 (@FreddyLA7) May 13, 2025

