Για μια ζωή στην Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε μέχρι το 2031 ο Γιαμάλ

Σε συμφωνία με τον Λαμίν Γιαμάλ για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του έφτασε η Μπαρτσελόνα! Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και πλέον το νέο συμβόλαιο του απίθανου 17χρονου θα έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2031.



Επιθυμία των δύο πλευρών ήταν να πορευτούν παρέα, με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, να έχει σήμερα ραντεβού με τον Ζοάν Λαπόρτα και τον Ντέκο και να φτάνουν σε οριστική συμφωνία.

Ο Γιαμάλ αποτελεί το πιο καυτό όνομα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα αυτή τη στιγμή, έχοντας κάνει θραύση στη διετία που αγωνίζεται με τους «μπλαουγκράνα», αλλά και την εθνική Ισπανίας.



Έχει προλάβει ήδη να κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με τους Καταλανούς, όπως και το Euro με τη «φούρια ρόχα», ενώ μετράει 25 γκολ και 34 ασίστ σε 106 ματς με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.



Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν αύριο Τρίτη (26/05), όταν και θα οριστικοποιηθεί το deal!

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Lamine Yamal will SIGN new deal at Barcelona tomorrow, all done!



Agreement until June 2031 sealed today with agent Jorge Mendes key to get it done with Barça.



SIX year contract, one more crucial move for Barça director Deco and president Laporta. ✍🏻🏁 pic.twitter.com/nM7AdjcQ6O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025

