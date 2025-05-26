Λογαριασμός
Για μια ζωή στην Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε μέχρι το 2031 ο Γιαμάλ

Μπαρτσελόνα και Λαμίν Γιαμάλ έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο ως το 2031, με τις υπογραφές να αναμένονται την Τρίτη

22:41
Γιαμάλ

Σε συμφωνία με τον Λαμίν Γιαμάλ για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του έφτασε η Μπαρτσελόνα! Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και πλέον το νέο συμβόλαιο του απίθανου 17χρονου θα έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2031.

Επιθυμία των δύο πλευρών ήταν να πορευτούν παρέα, με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, να έχει σήμερα ραντεβού με τον Ζοάν Λαπόρτα και τον Ντέκο και να φτάνουν σε οριστική συμφωνία.

Ο Γιαμάλ αποτελεί το πιο καυτό όνομα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα αυτή τη στιγμή, έχοντας κάνει θραύση στη διετία που αγωνίζεται με τους «μπλαουγκράνα», αλλά και την εθνική Ισπανίας.

Έχει προλάβει ήδη να κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με τους Καταλανούς, όπως και το Euro με τη «φούρια ρόχα», ενώ μετράει 25 γκολ και 34 ασίστ σε 106 ματς με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν αύριο Τρίτη (26/05), όταν και θα οριστικοποιηθεί το deal!

