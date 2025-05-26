Λογαριασμός
Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για Σερβία

Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε 23 ποδοσφαιριστές ενόψει του φιλικού αγώνα κόντρα στη Σερβία στη Λόζνιτσα την επόμενη Τετάρτη για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του Euro U21

Γιάννης Ταουσιάνης

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 23 ποδοσφαιριστές γα το φιλικό κόντρα στη Σερβία στη Λόζνιτσα στις 4 Ιουνίου στις 19:00 στο πλαίσιο προετοιμασίας για τα προκριματικά του U21 EURO 2027 τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Λευτέρης Τασιούρας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Μάριος Σινανάι, Κωνσταντίνος Πολυκράτης

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Βίκτορ Ρουμιάντσεβ, Δημήτρης Χατσίδης

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Λάμπρος Σμυρλής, Αντώνης Παπακανέλλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γιώργος Κυριόπουλος

Πηγή: sport-fm.gr

