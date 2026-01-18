Ο «γουρλής» Μαριάνι διαιτητής στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Γνώριμη σφυρίχτρα θα έχουν οι «ερυθρόλευκοι» στον καθοριστικό αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η UEFA όρισε τον 43χρονο Ιταλό elite ρέφερι Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος έχει προηγούμενο με ελληνικές ομάδες. Πριν από τρία χρόνια είχε διευθύνει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 για τη Super League, ενώ παραμένει έντονα συνδεδεμένος και με μια από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, ο Μαριάνι ήταν ο διαιτητής στην επική νίκη και πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη φάση των «16» του Conference League, αγώνας που αποτέλεσε την αφετηρία για την εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου τον Μάιο του 2024.

Βοηθοί του Ιταλού θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, τέταρτος διαιτητής ο Ματέο Μαρκέτι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρκο Ντι Μπέλο και Λούκα Παϊρέτο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.