Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γουεμπανιάμα επέλεξε Παρί Σεν Ζερμέν για τον τελικό του Champions League

Ο Γάλλος άσος του ΝΒΑ επέλεξε την ομάδα της πατρίδας του για τον τελικό του Champions League εκτιμώντας ότι η Παρί θα δώσει κάτι το «διασκεδαστικό» στο παιχνίδι

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γουεμπανιάμα

Ξεκάθαρα υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League τάχθηκε ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα όταν ο Στιβ Νας σε εκπομπή στις ΗΠΑ για το ΝΒΑ του ζήτησε την άποψή του για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο Γάλλος άσος επέλεξε την ομάδα της πατρίδας του ως αυτή που θα υποστηρίζει και αυτή που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο καθώς αυτή πρόκειται να δώσει έναν διασκεδαστικό τόνο στο παιχνίδι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει και δεν θα το κάνει η Αρσεναλ.

«Ελάτε τώρα Παρί Σεν Ζερμέν, φυσικά, θα είναι διασκεδαστικό, τουλάχιστον η Παρί Σεν Ζερμέν θα το κάνει κάπως διασκεδαστικό, γιατί ξέρω ότι η Άρσεναλ δεν θα το κάνει», ήταν η ατάκα του στον Στιβ Νας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark