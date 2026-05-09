Ο Γουεμπανιάμα επέλεξε Παρί Σεν Ζερμέν για τον τελικό του Champions League

Ξεκάθαρα υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League τάχθηκε ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα όταν ο Στιβ Νας σε εκπομπή στις ΗΠΑ για το ΝΒΑ του ζήτησε την άποψή του για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο Γάλλος άσος επέλεξε την ομάδα της πατρίδας του ως αυτή που θα υποστηρίζει και αυτή που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο καθώς αυτή πρόκειται να δώσει έναν διασκεδαστικό τόνο στο παιχνίδι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει και δεν θα το κάνει η Αρσεναλ.

«Ελάτε τώρα Παρί Σεν Ζερμέν, φυσικά, θα είναι διασκεδαστικό, τουλάχιστον η Παρί Σεν Ζερμέν θα το κάνει κάπως διασκεδαστικό, γιατί ξέρω ότι η Άρσεναλ δεν θα το κάνει», ήταν η ατάκα του στον Στιβ Νας.

