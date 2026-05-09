ΑΕΚ-Ρίτας: Με φόρα... βασίλισσας για την επιστροφή στον θρόνο

Αποφασισμένη να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό της θρόνο η «Βασίλισσα»! Η ΑΕΚ έχει απόψε το βράδυ ραντεβού με την ιστορία, καθώς διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketaball Champions League απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους (21:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmote Sports 4) στο «Palau Municipal d'Esports» της Μπανταλόνα.

Πριν από δύο 24ωρα η Ένωση πραγματοποίησε μια πολύ καλή και μεστή εμφάνιση κόντρα στην back-to-back πρωταθλήτρια του θεσμού, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση με σκορ 78-65 της Ουνικάχα Μάλαγα! Χάρη στην εξαιρετική άμυνα που έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια του ημιτελικού, στην αποφασιστικότητα και σκληράδα που έδειξε στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά και τους πολλούς πρωταγωνιστές που ανέδειξε στο ματς, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πανηγύρισε την πολυπόθητη πρόκριση στον έκτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της!

Από τη δική τους πλευρά, οι Λιθουανοί έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και πέταξαν εκτός τελικού την μπαρουτοκαπνισμένη σε Final Four του BCL, Τενερίφη, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 87-69. Η ομάδα του Γκιέντριους Ζιμπένας κατάφερε να «βραχυκυκλώσει» από το ξεκίνημα του αγώνα την επιθετική λειτουργία των Ισπανών και να τους βγάλει από τον ρυθμό τους, κρατώντας τους χαμηλά στο σκορ. Την ίδια στιγμή, ο Τζέρικ Χάρντινγκ με τρομερή εμφάνιση στην επίθεση, πέτυχε 29 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στον δρόμο προς τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της στο BCL.

Η ΑΕΚ μοιάζει να μπαίνει στον τελικό ως το φαβορί, κάτι που ωστόσο πρέπει να αποδείξει και μέσα στο παρκέ απέναντι σε ένα επικίνδυνο και άκρως επιθετικό σύνολο, όπως είναι εκείνο της Ρίτας. Η Ένωση καλείται να παρουσιάσει το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο που έδειξε στα playoffs και τον ημιτελικό κόντρα στην Μπανταλόνα και τη Μάλαγα αντίστοιχα και να κλείσει με την κούπα μια ονειρική ευρωπαϊκή σεζόν!

Άλλωστε, οι αριθμοί και οι διακρίσεις αποτυπώνουν πλήρως την πορεία της Ένωσης στο φετινό BCL, με τους «κιτρινόμαυρους» να... σαρώνουν στα βραβεία της χρονιάς. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης, οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα, ενώ ο τελευταίος κατέκτησε και το βραβείο του MVP!

Στα αγωνιστικά τέλος, η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες της, καθώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τη Ρίτας που έχει γεμάτο το «οπλοστάσιό» της.

