Euroleague: Έμπλεξε ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια νίκησε 86-89 και η σειρά γυρνάει στην Ισπανία

Το μεγάλο πλεονέκτημα που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR με τις δύο νίκες στην Ισπανία χάθηκε, καθώς η Βαλένθια κατάφερε το ίδιο στην Αθήνα, πέτυχε δύο «διπλά». Στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς νίκησε 86-89 και πλέον η ελληνική ομάδα αν θέλει να προκριθεί στο Final 4 που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ πρέπει να πάει στην Ισπανία και να πετύχει κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην Euroleague, να κερδίσει μία σειρά με 3-2 με όλα τα ματς να έχουν πάει στη φιλοξενούμενη ομάδα.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν ξανά πολλές δυσκολίες, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα, επιτρέποντας στην αντίπαλό του να έχει σταθερά το προβάδισμα, ενώ δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν όταν κάποια στιγμή πήρε ένα μικρό προβάδισμα.

Το ματς:

Με Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Γκριγκόνις και έχοντας στη διάθεσή του Τολιόπουλο- Καλαϊτζάκη, ενώ εκτός παρέμεινε ο τραυματίας Σλούκας. Από την άλλη, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επέλεξε αρχική πεντάδα με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό, ενώ ο Μουρ αντικατέστησε τον τραυματία Πουέρτο στη δωδεκάδα των φιλοξενούμενων.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βαλένθια να προηγείται με 4-0 μετά από καλάθια των Τέιλορ και Σακό, ενώ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού ήρθε 1:40 μετά από το πρώτο τζάμπολ, με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο Μοντέρο απάντησε άμεσα και με 4 σερί πόντους του «έγραψε» το 2-8, ενώ οι «πράσινοι» δυσκολευόντουσαν επιθετικά. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε στους 4 (4-8), όμως ο Μοντέρο ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, για να φτάσει από πολύ νωρίς τους 10 προσωπικούς πόντους και να βάλει τη Βαλένθια στο +8 (6-14), το οποίο διατηρήθηκε με ένα λέι απ του Τέιλορ (8-16).

Ο Λεσόρ μετά από το τέταρτο επιθετικό του ριμπάουντ κάρφωσε για το 10-16, όμως Τέιλορ και Κι έδωσαν στους φιλοξενούμενους διψήφιο προβάδισμα (10-20) για πρώτη φορά. Ο Σορτς με τρίποντο-ανάσα στη λήξη του χρόνου επίθεσης μείωσε σε 13-20 και ο Λεσόρ έφερε τον Παναθηναϊκό στο -5, όμως η Βαλένθια απάντησε με σερί της 6- 0, για να κλείσει την πρώτη περίοδο ούσα μπροστά για πρώτη φορά με 11 (15-26).



Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ερνανγκόμεθ να καρφώνει από ασίστ του Τολιόπουλου και με τον Μοντέρο να ευστοχεί σε 2 βολές για το 17-28, ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε να μην μπορεί να βρει ρυθμό και έχανε συνεχόμενα αμυντικά ριμπάουντ, με τη Βαλένθια να ξεφεύγει με 31-17, μετά από ένα τρίποντο του Πραντίγια. Ο Τολιόπουλος έδωσε λύση με δικό του τρίποντο, ενώ σκόραρε και με λέι απ για να μειώσει σε 22-31, ενώ ο Μοντέρο με δικό του τρίποντο έφτασε τους 12, διαμορφώνοντας το 22-34.

Ο Τολιόπουλος σκόραρε ξανά για το 24-34 και για να γίνει ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 7, όμως μετά από τεχνική ποινή που δόθηκε στον πάγκο μετά από διαμαρτυρίες σε μια ακαταλαβίστικη απόφαση των διαιτητών, ο Κοστέλο με βολή και ο Ρίβερς με τρίποντο, έβαλαν τη Βαλένθια για πρώτη φορά στο +15 (24-39). Ο Χουάντσο με λέι απ έκανε το 27-39, όμως στη συνέχεια χρεώθηκε και εκείνος με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία του μετά από λάθος σφύριγμα των διαιτητών, φτάνοντας από πολύ νωρίς τα 4 προσωπικά φάουλ. Στην «τελική ευθεία» του πρώτου ημιχρόνου, ο Όσμαν με 5 σερί πόντους του μείωσε σε 32-40, όμως ο Μοντέρο με τρελό του τρίποντο έκανε το 32-43, ενώ ο Όσμαν πήρε φόρα και έφτασε τους 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, διαμορφώνοντας το 37-44 του πρώτου ημιχρόνου.



Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Μπαντιό να κάνει το 36-47, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές του και ο Ναν με τρίποντο διαμόρφωσαν το 42-46! Ο Όσμαν έφτασε τους 17 προσωπικούς πόντους, φέρνοντας το παιχνίδι στο καλάθι (44-46), ενώ ο Ναν βρήκε ρυθμό και με ένα ακόμα τρίποντό του, έβαλε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μπροστά (49-48), μετά από σερί 12-4! Ο Αμερικανός σταρ κάρφωσε για το 51-50, ενώ οι «πράσινοι» βελτίωσαν την άμυνά τους κόντρα σε μια πολύ νευρική Βαλένθια, χωρίς όμως να βρίσκουν τις λύσεις στις επιθέσεις τους. Τόμπσον και Μοντέρο με σερί τρίποντά τους έβαλαν ξανά μπροστά (53-58) τους φιλοξενούμενους, ο Ναν δήλωσε ξανά «παρών» με δικό του τρίποντο για το 56-58, ενώ ο Μοντέρο με follow έκανε το 56-60 στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.



Ο Χουάντσο με τρίποντό του μείωσε σε 59-62, με τον Πραντίγια να απαντά άμεσα για το 59-65, ενώ ο Ναν συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις επιθέσεις των «πράσινων», σκοράροντας με σερί λέι απ του, πριν έρθει ο Λεσόρ για να ισοφαρίσει σε 65-65 με κάρφωμά του! Ο Πραντίγια με δύσκολο καλάθι του έβαλε ξανά μπροστά τη Βαλένθια και ο Οσμαν έφτασε τους 19 προσωπικούς πόντους για να ισοφαρίσει σε 67-67, πριν ο Τόμπσον ευστοχήσει με ταμπλό σε τυχερό του τρίποντο, για το 67-70. Ακολούθησαν συνεχόμενες βολές για το 69-76, πριν ο Μοντέρο φτάσει τους 25 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 69-78, ενώ ο Ναν και Γκραντ με σερί λέι απ τους μείωσαν σε 73-78!

Συνεχόμενα καλάθια από Κι και Μοντέρο έφεραν το 77-86, ενώ στο τελευταίο λεπτό ο Χέιζ-Ντέιβις με καλάθι-φάουλ μείωσε σε 81-86, ο Μοντέρο ευστόχησε σε δύο βολές για το 83-88, ο Όσμαν με τρίποντό του έφερε το ματς στο καλάθι (86-88), με τον Κοστέλο να κάνει 1/2 από τη γραμμή των βολών για το 86-89, πριν Χέιζ-Ντέιβις αστοχήσει σε buzzer-beater τρίποντο από το κέντρο, με τη Βαλένθια να πανηγυρίζει τη νίκη με την οποία ισοφάρισε τη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

