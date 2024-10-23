Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απονομή ελληνικής ιθαγένειας στον γιο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που βρήκε τραγικό θάνατο πριν από δύο εβδομάδες και θα κηδευτεί στην Αγγλία στις 30 Οκτωβρίου, είχε καταθέσει αίτημα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για τον ηλικίας ενός έτους γιο του, Μπρόντυ Μπάλντοκ, στις 16 Σεπτεμβρίου.

Έναν μήνα αργότερα, το αίτημά του έγινε δεκτό και δημοσιεύτηκε στο χθεσινό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης…

Το σχετικό ΦΕΚ αναφέρει:

«Με την υπό στοιχεία Φ.125119/2024/0009470/ 21-10-2024 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α' 217), γίνεται δεκτό το από 16-09-2024 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΝΤΟΚ, (όνομα) ΜΠΡΟΝΤΥ ΤΖΟΡΤΖ, (πατρώνυμο) ΤΖΟΡΤΖ ΧΕΝΡΙ ΑΙΒΟΡ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 09-10-2023, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004».

