Ορίστηκε το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για τη Volley League ανδρών

Για τις 27 του μήνα ορίστηκε από την ΕΣΑΠ το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για την πρεμιέρα της Volley League ανδρών. Η ΕΣΑΠ όρισε για την ερχόμενη Κυριακή το ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής μαζί με το Φλοίσβος-ΟΦΗ, βάζοντας τα υπόλοιπα τρία ματς για το ερχόμενο Σάββατο.



Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 16.00 (ERT Flix): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς Διαιτητές: Βουδούρης, Μουλά Λ., Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βαρατάσης, Κατσιάρας, Γραμματεία: Μπίτσικα.Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων Διαιτητές: Κουτσούλας, Νικάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης, Γραμματεία: Μισιάκα.Γυμναστήριο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» Πολίχνη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πήγασος Πολίχνης - Α.Σ. Άθλος ΟρεστιάδαςΔιαιτητές: Βασιλειάδης, Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασδέκης, Κουκουμάκας Π., Γραμματεία: Πασπάλα.Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», 16.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος - Ο.Φ.Η. Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Σαμοθράκης Κρ., Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 19.00 (ΕΡΤ-2): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. Διαιτητές: Παπαδογούλας, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Λούμσι, Σταυρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

