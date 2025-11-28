Ήξερε πολύ καλά τι διακυβευόταν σε αυτό το ματς. Η νίκη ήταν εφικτό και ρεαλιστικότατο σενάριο. Και μόχθησε γι' αυτή, μαθαίνοντας και από το πολύ κακό ξεκίνημα που είχε κάνει την Κυριακή στις Σέρρες.

Ο ευρω-Παναθηναϊκός μετά το Μάλμε εμφανίστηκε και στο ματς με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και ούτε η βροχή ήταν ικανή να του μπλοκάρει τον δρόμο προς τη νίκη.

Αυτή ήρθε με τελικό σκορ 2-1, με μεστή εμφάνιση, με πρωταγωνιστές και με τον Καλάμπρια να υπογράφει το αποτέλεσμα με το οποίο το «τριφύλλι» έφτασε στους 9 βαθμούς στη League Phase του Europa League, «βλέποντας» μέχρι και την 8άδα της διοργάνωσης!



Πώς ξεκίνησαν

Ο Παναθηναϊκός και ο Μπενίτεθ έκαναν την έκπληξη με τον χώρο δράσης του Ζαρουρί, καθώς ο Μαροκινός ανέλαβε καθήκοντα αριστερού… μπακ-χαφ και βοηθούσε την άμυνα που τελικά σχημάτιζε πεντάδα μαζί και με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ και Τουμπά. Στα χαφ ο Τσέριν με τον Μπακασέτα - απόντος του Τσιριβέγια από την 11άδα - κινούνταν αρκετά κοντά, με τον Τετέ δεξιά, τον Τζούριτσιτς αριστερά (με σημαντική βοήθεια από τον Ζαρουρί για να συγκλίνει και πιο κεντρικά) και τον Σφιντέρσκι στην επίθεση.

Οι Αυστριακοί είχαν τον Κρίστενσεν στα γκολπόστ, με τους Μίτσελ, Αϊγού, Γκεϊρχόφερ και Κάριτς στην τετράδα της άμυνας. Ο Τσικουάνι με τον Ράζγκα βρέθηκαν στα χαφ με τον Στάνκοβιτς ως «κόφτη». Ο Κιτεϊσβίλι ως 10άρι είχει τους Ζάτα, Μαλόουν ως προωθημένους.

Το ματς

Σοβαρός, πειθαρχημένος και οργανωμένος Παναθηναϊκός. Ναι, από το πρώτο ημίχρονο. Καμία σχέση με ό,τι παρουσιάστηκε στην έναρξη του ματς της περασμένης Κυριακής στις Σέρρες. Με τον Ζαρουρί σε ρόλο - έκπληξη, αλλά σε δαιμονιώδη βραδιά, οι «πράσινοι» επιχειρούσαν να τρέξουν από τις πτέρυφες, με τον Καλάμπρια να δουλεύει καλά το overlap στον Τετέ και τους Τζούριτσιτς - Ζαρουρί από αριστερά να προσπαθούν να τα βρουν.

Και ενώ η άμυνα των Αυστριακών σε σετ παιχνίδι έδειχνε δυσκολοκατάβλητη, ο Παναθηναϊκός κατάφερνε στο τρανζίσιον, όταν του επιτρεπόταν να τρέξει, να γίνει απειλητικός από τις πτέρυγες.

Ο Σφιντέρσκι που του πηγαίνουν πολύ αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια - αν και δεν έγινε το ίδιο στο Μάλμε - ήταν εκείνος που έβαλε μπροστά το «τριφύλλι», σε μια φάση που κέρδισε όλη τη λάμψη ο Ζαρουρί. Ένα κοντρόλ, μια σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο, μαγική τροχιά της μπάλας και κεφαλιά του Πολωνού στην αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση του πορτιέρε της Στουρμ για το 1-0.

Οι σωστές καλύψεις στα μετόπισθεν, ο Τσέριν που είχε τις κινήσεις στα χαφ υπό την επίβλεψη του Μπακασέτα που έμεινε αρκετά κοντά του, έκαναν τον Παναθηναϊκό να μην απειληθεί καθόλου. Κι όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ από το πουθενά και αυτοπεποίθηση. Στο 34’ ο Κιτεϊσβίλι με μακρινό σουτ, έχοντας όμως άπλετο χώρο και χρόνο και προτού ο Τσέριν πέσει πάνω του, πέτυχε ένα από τα γκολ της αγωνιστικής στο Europa League για το 1-1.

Η νωθρότητα ήρθε για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Και προκλήθηκε από τους κλειστούς διαδρόμους σε ό,τι αφορούσε στις προσπάθειες που μπορούσαν να κάνουν οι Τσέριν και Μπακασέτας από τον άξονα. Ο Σφιντέρσκι περιορίστηκε στη διεκδίκηση μεταβιβάσεων από τον αέρα, έπειτα από τα γεμίσματα από τις πτέρυγες και η μπάλα πήγαινε συνεχώς είτε στον Τετέ, είτε στον Ζαρουρί.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Μπενίτεθ επέλεξε να βάλει τον Τσιριβέγια ως στήργμα του Τσέριν στα χαφ, ο Ζαρουρί έμεινε αριστερό μπακ-χαφ και ο Μπακασέτας μεταφέρθηκε δεξιά, για να είναι με τον Τζούριτσιτς πίσω από τον Πάντοβιτς που επίσης μπήκε στο ματς. Και ο τελευταίος συμμετείχε στη στιγμή που πρόσφερε τη νίκη στους «πράσινους».

Μπαλιά προς τα δεξιά για τον Καλάμπρια που του είχε αφήσει, μια επαφή ο Μπακασέτας, εντός περιοχής ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, ντρίμπλα με την μπάλα ψηλά, άδειασμα αντιπάλου και πλασέ στον αέρα για το 2-1 στο 73ο λεπτό.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (80’ Κώτσιρας), Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ, Ζαρουρί, Τσέριν, Μπακασέτας (85’ Μλαντένοβιτς), Τετέ (65’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (65’ Πάντοβιτς)

Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Μίτσελ (46’ Μάλιτς), Αϊγού, Γκεϊρχόφερ, Κάριτς, Τσικουάνι, Ράζγκα (61’ Καγιόμπο), Στάνκοβιτς, Κιτεϊσβίλι , Γιάτα (78’ Γκργκιτς), Μαλόουν (61’ Χόρβατ)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.