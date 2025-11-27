Επιστροφή Ρομπέρτο Περέιρα στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ μετά από 105 ημέρες, όταν και είχε ξεκινήσει βασικός κόντρα στον Άρη Λεμεσού, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει και τον Λούκα Γιόβιτς στην ενδεκάδα που παρατάσσει κόντρα στη Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Η Ένωση λοιπόν, ξεκινάει με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Πινέδα με Περέιρα στον άξονα, με τον Γκατσίνοβιτς δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και τον Μαρίν πίσω από τον Γιόβιτς, με το γράφημα της UEFA να το παρουσιάζει ως 4-2-3-1.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Πινέδα, Περέιρα - Γκατσίνοβιτς, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται:

Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Πενράις, Βίντα, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.