Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού» κόντρα στους Αυστριακούς. Πραγματοποιώντας έξι αλλαγές σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό και επαναφέροντας στην 11άδα τους Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσέριν, Τζούριτσιτς και Σβιντέρσκι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-5-2. Ο Ντραγκόβσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Ο Καλάμπρια θα παίξει στην δεξιά πλευρά, ο Ζαρουρί στην αριστερή, ενώ Τσέριν, Μπακασέτας και Τζούριτσιτς θα αγωνιστούν στον άξονα, με τους Σβιντέρσκι-Τετέ δίδυμο στην επίθεση.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τερζής και Πάντοβιτς.

