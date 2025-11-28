Conference League: Συγκλονιστική ΑΕΚάρα στη Φλωρεντία και φουλ για 8άδα

Ο Πάολο Βανόλι παρέταξε τη Φιορεντίνα με 3-5-2 και τον Ντε Χέα κάτω από τα γκολπόστ. Πόνγκρασιτς, Κομούτσο και Ρανιέρι η τριάδα στα στόπερ, με τον Φορτίνι να καλύπτει τη δεξιά πτέρυγα και τον Παρίζι την αριστερή. Εντούρ, Νικολούσι και Μαντράγορα στον άξονα, με τον Γκούντμουνσον να κινείται σε περιφερειακό ρόλο λίγο πίσω από τον Τζέκο.

Από την άλλη ο Μάρκο Νίκολιτς προσαρμόστηκε στη διάταξη της Φιορεντίνα και παρέταξε την ΑΕΚ με 4-3-3. Ο Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μαρίν στο «6» και Πινέδα-Περέιρα σε ρόλο εσωτερικών μέσων, με τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς να αγωνίζονται στενά λίγο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ούσα πλήρως διαβασμένη και με πλάνο που κούμπωνε καλά στον τρόπο παιχνιδιού της Φιορεντίνα. Η πολυκοσμία στον άξονα και η καλή τακτική προσήλωση της Ένωσης οδηγούσε τους «βιόλα» σε αρκετά λάθη, με αποτέλεσμα το πρώτο τέταρτο να ανήκει ολοκληρωτικά στην ομάδα του Νίκολιτς, η οποία απειλούσε κυρίως από τα αριστερά χάρη στα ανεβάσματα του Πήλιου, ο οποίος είχε πατήσει περιοχή 4 φορές μέχρι εκείνο το διάστημα.

Η Φιορεντίνα σκόραρε στο 18’ με τον Γκούντμουνσον, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία του Ρότα μετά από την καταπληκτική επέμβαση του Στρακόσα στην κεφαλιά του Εντούρ. Ωστόσο, ήταν εκτεθειμένος για εκατοστά και έτσι παρέμεινε το 0-0. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού, χωρίς όμως να γίνουν απειλητικοί. Η Ένωση απορροφούσε άψογα την πίεση και εύκολα διατηρούσε τη Φιορεντίνα εκτός περιοχής.

Και από την στιγμή που ένιωθε ασφαλής, άρχισε να επανακτά σταδιακά τον έλεγχο. Και στο 35’ άνοιξε το σκορ! Ο Πινέδα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Πήλιος πήρε την κεφαλιά αλλάζοντας ελάχιστα πορεία στην μπάλα, με τον Γκατσίνοβιτς με πλασέ στην κίνηση με το αριστερό να ανοίγει το σκορ. Μάλιστα, στην αμέσως επόμενη φάση ο Γιόβιτς με κοντινή προβολή αστόχησε από τα δύο μέτρα, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 2-0.

Το ημίχρονο τελείωσε με την ΑΕΚ να έχει την ψυχολογία, κάτι που ήταν ευδιάκριτο και στα πρώτα λεπτά καθώς αντιμετώπιζε ψύχραιμα το πρέσινγκ της Φιορεντίνα και δεν πιεζόταν ιδιαίτερα, δείχνοντας σίγουρη για κάθε της κίνηση στο γήπεδο. Από ακόμα ένα κόρνερ, η μοναδική πληγή της Ένωσης στο ματς, η Φιορεντίνα βρήκε και πάλι δίχτυα με τον Ρανιέρι, αλλά και αυτό το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Ο Νίκολιτς βλέποντας τους «βιόλα» να κερδίζουν μέτρα πέρασε τους Ζίνι και Μάνταλο στο ματς και έκανε… ματ! Το παιχνίδι έσβησε, με την ΑΕΚ έχει τις φάσεις για κάποιο τέρμα, με κορυφαία το δοκάρι του Ζίνι. Ούτε ο Πινέδα, ούτε ο Γιόβιτς να νικήσουν τον Ντε Χέα, κάτι όμως που δεν είχε καλή σημασία, με την Ένωση να παίρνει μια τεράστια νίκη και να βάζει πλώρη για οκτάδα στο Conference League!

