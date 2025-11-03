Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο ραντεβού του Ολυμπιακού για το Champions League

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ακόμη ένα ευρωπαϊκό ραντεβού και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Την Τρίτη (04/11) συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στις 22:00 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» όπου οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την PSV Αϊντχόφεν, ψάχνοντας την πρώτη νίκη τους στη league phase του Champions League.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές.

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν την Τρίτη (04/11) στις 22:00. Απολαύστε μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



