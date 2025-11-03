Παρτίζαν: Αμφίβολος με Ολυμπιακό ο Γουάσινγκτον

Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον δεν ακολούθησε την αποστολή της Παρτίζαν για τη σημερινή αναμέτρηση με την Ντουμπάι ΒC για την Αδριατική Λίγκα. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και είναι αμφίβολο αν θα προλάβει τον αγώνα της Παρασκευής απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.



Υπενθυμίζεται πως ο Κάρλικ Τζόουνς είναι δεδομένα εκτός μάχης για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ωστόσο επανέρχεται μετά από σχεδόν έναν μήνα απουσίας ο Σέικ Μίλτον. Στην αποστολή για το σημερινό ματς είναι και τα δύο νέα αποκτήματα της Παρτίζαν, ο Μπρούνο Φερνάντο και ο Νικ Καλάθης, που αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

