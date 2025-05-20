Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μετακομίζει στο Άμπου Ντάμπι για τη μάχη των ελληνικών ομάδων στο Final 4 της Euroleague

Η φετινή πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού στην Euroleague ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 ακολουθεί τους «αιώνιους» μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Οι Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας και Γιώργος Πετρίδης… μετακομίζουν για μια βδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έναν και μοναδικό σκοπό. Να μεταφέρουν καθημερινά τα νέα των ελληνικών ομάδων και των αντιπάλων τους από το Άμπου Ντάμπι, με συνεχείς συνδέσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέχρι την ώρα των τζάμπολ.

Συντονιστείτε στους 94,6 για να γίνετε μέρος του παιχνιδιού. Ζήστε την ένταση και την ενέργεια του Final-4 της Euroleague, με τον τρόπο που μόνο ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 μπορεί να το μεταδώσει. Γιατί εδώ στους 94,6 ξέρουμε από τίτλους.



