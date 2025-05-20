Λογαριασμός
«Είναι ψέματα» - Ο ατζέντης του Κλοπ έβαλε τέλος στα σενάρια για Ρόμα

Με δήλωσή του ο μάνατζερ του Γιούργκεν Κλοπ έβαλε τέλος στα σενάρια για συμφωνία με τη Ρόμα

Κλοπ

Όπως συνέβη και στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης έτσι και σε αυτή του χθεσινοβραδινού δημοσιεύματος της La Stampa που ανέφερε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ αποδέχθηκε την πρόταση της Ρόμα.

Ο μάνατζέρ του σε δήλωσή του χαρακτήρισε ψέματα τις πληροφορίες αυτές.

«Η είδηση που θέλει τον Κλοπ να αναλαμβάνει το πόστο του προπονητή στη Ρόμα είναι ψευδή», ήταν τα λόγια του Μαρκ Κοζίτσκι.

Πηγή: sport-fm.gr

