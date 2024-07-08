Λογαριασμός
Μπάσκετ-ΝΒΑ: Συμφώνησε με τους Πέλικανς ο Ντάνιελ Τάις που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό

Ο Γερμανός σέντερ και κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική ομάδα της χώρας του το 2023, ήρθε σε συμφωνία με τη Νέα Ορλεάνη, ενισχύοντας τη γραμμή ψηλών των Πέλικανς

Daniel Theis

Στο ΝΒΑ θα παραμείνει για 8η διαδοχική σεζόν ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος βρισκόταν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο Γερμανός σέντερ και κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική ομάδα της χώρας του το 2023, ήρθε σε συμφωνία με τη Νέα Ορλεάνη, ενισχύοντας τη γραμμή ψηλών των Πέλικανς, η οποία έχασε βάθος μετά την αποχώρηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο Τάις έχει μέσο όρο καριέρας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 7,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 373 αναμετρήσεις με τους Μπόστον Σέλτικς, Σικάγο Μπουλς, Χιούστον Ρόκετς, Ιντιάνα Πέισερς και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

NBA Παναθηναϊκός
