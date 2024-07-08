Στο ΝΒΑ θα παραμείνει για 8η διαδοχική σεζόν ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος βρισκόταν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο Γερμανός σέντερ και κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική ομάδα της χώρας του το 2023, ήρθε σε συμφωνία με τη Νέα Ορλεάνη, ενισχύοντας τη γραμμή ψηλών των Πέλικανς, η οποία έχασε βάθος μετά την αποχώρηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο Τάις έχει μέσο όρο καριέρας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 7,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 373 αναμετρήσεις με τους Μπόστον Σέλτικς, Σικάγο Μπουλς, Χιούστον Ρόκετς, Ιντιάνα Πέισερς και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

