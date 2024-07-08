Λογαριασμός
Planetnogomet.si για Παναθηναϊκό: «Η Σλόβαν είναι έτοιμη να δώσει μεγάλο ποσό για τον Σπόραρ»

Σλοβένικο μέσο μίλησε για τον μέλλον των Σπόραρ και Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό

Ποδόσφαιρο

Ιστοσελίδα από τη Σλοβενία, έκανε εκτενή αναφορά στον Παναθηναϊκό και στους Σπόραρ και Ιωαννίδη. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως μία ενδεχόμενη μεταγραφή του Ιωαννίδη στη Μπολόνια θα ευνοούσα τον Σλοβένο φορ, καθώς δεν θα είχε ανταγωνισμό για τη θέση του στο ”Τριφύλλι”. Ενώ έπεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τους ”πράσινους” και οι δύο επιθετικοί του.

Αναλυτικά, η ιστοσελίδα ”planetnogomet.si” ανέφερε:

”Η Μπολόνια θέλει επίσης να δυναμώσει την επίθεσή της, εκεί όπου ο στόχος δεν είναι Σλοβένος, αλλά ο Σλοβένος Αντράζ Σπόραρ θα μπορούσε να επωφεληθεί από την μεταγραφή, εάν αυτή πραγματοποιηθεί.”

Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
