NΒΑ: Στο Νο.12 των προβλέψεων του ESPN για το Draft του 2026 o Νεοκλής Αβδάλας

Ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, αλλά και θαυμαστές, κερδίζει ο Νεοκλής Αβδάλας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού!



Ο 19χρονος διεθνής γκαρντ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της σεζόν με το πανεπιστήμιο του Βιρτζίνια Τεκ, έχοντας κάνει αισθητή την παρουσία του στο πρωτάθλημα του NCAA, παρά το γεγονός πως μετακόμισε στις ΗΠΑ μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Σε τέσσερα παιχνίδια έως τώρα στη σεζόν, ο «Νίο» αριθμεί 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1,3 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 4 παιχνίδια, οδηγώντας την ομάδα του σε ισάριθμες νίκες!



Το ESPN, το κορυφαίο αθλητικό Μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δημοσίευσε τις πρώτες προβλέψεις του για το Draft του 2026, τοποθετώντας τον Έλληνα άσο στις πρώτες θέσεις!



Συγκεκριμένα, το όνομα του Νεοκλή Αβδάλα βρίσκεται στη 12η θέση, με τους ανθρώπους του ESPN να κάνουν ειδική αναφορά στα ηγετικά του προσόντα και στον εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας, τονίζοντας πως εφόσον συνεχίσει να σουτάρει σταθερά καλά πίσω από την γραμμή του τριπόντου, αλλά και να φτιάξει το παιχνίδι του μακριά από την μπάλα, τότε, είναι δεδομένο πως θα ανέβει ακόμη περισσότερο στα draft mock!



Για την ιστορία, το υψηλότερο Draft pick Έλληνα παίκτη στο ΝΒΑ ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης, όταν επιλέχθηκε στο Νο.13 το 2016 από τους Φοίνιξ Σανς, προτού γίνει ανταλλαγή στους Σακραμέντο Κινγκς!

