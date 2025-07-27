Λογαριασμός
Επίσημο: Tέλος από την Μπασκόνια ο Ρογκαβόπουλος - Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί και επίσημα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα από τον Παναθηναϊκό

Ρογκαβόπουλος

Αντίστροφη μέτρηση στον Παναθηναϊκό για την επισημοποίηση της απόκτησης του Νίκου Ρογκαβόπουλου!

Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον διεθνή Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος μετά από 120 ματς με τη φανέλα των Βάσκων, ετοιμάζεται να φορέσει το τριφύλλι για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μάλιστα ο σύλλογος της Βιτόρια, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρογκαβόπουλου, τον οποίο και ευχαρίστησε και τις επόμενες ώρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτησή του.

Πηγή: sport-fm.gr

