Αντίστροφη μέτρηση στον Παναθηναϊκό για την επισημοποίηση της απόκτησης του Νίκου Ρογκαβόπουλου!

Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον διεθνή Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος μετά από 120 ματς με τη φανέλα των Βάσκων, ετοιμάζεται να φορέσει το τριφύλλι για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μάλιστα ο σύλλογος της Βιτόρια, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρογκαβόπουλου, τον οποίο και ευχαρίστησε και τις επόμενες ώρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτησή του.

Baskonia y Nikos Rogkavopoulos separan sus caminos



📎 https://t.co/OYRJsciUzK



Mila esker eta zorte on, Nikos! 🔵🔴 pic.twitter.com/lnyRs1AAyz — Baskonia (@Baskonia) July 27, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.