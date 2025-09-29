Ντούσκος: «Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν και στάθηκαν στο πλευρό μου»

Ο Στέφανος Ντούσκος έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω social media μετά τον χθεσινό του θρίαμβο στη Σανγκάη, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

«Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας ενάντια σε πολύ καλούς αντιπάλους. Ένα τεράστιο μπράβο σε όσους τα έδωσαν όλα στο γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν να κατακτήσω αυτό το μετάλλιο και στάθηκαν στο πλευρό μου σε όλη τη διάρκεια. Μέχρι την επόμενη φορά!», ανέφερε ο 28χρονος αθλητής αποχαιρετώντας την Κίνα με το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.