Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντούσκος: «Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν και στάθηκαν στο πλευρό μου»

Το μήνυμα του Στέφανου Ντούσκου για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Στέφανος Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω social media μετά τον χθεσινό του θρίαμβο στη Σανγκάη, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

«Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας ενάντια σε πολύ καλούς αντιπάλους. Ένα τεράστιο μπράβο σε όσους τα έδωσαν όλα στο γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν να κατακτήσω αυτό το μετάλλιο και στάθηκαν στο πλευρό μου σε όλη τη διάρκεια. Μέχρι την επόμενη φορά!», ανέφερε ο 28χρονος αθλητής αποχαιρετώντας την Κίνα με το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Ντούσκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark