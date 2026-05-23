Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το μεγάλο «ραντεβού» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final 4 και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τα συναισθήματά του ενόψει αυτής της σπουδαίας αναμέτρησης.

«Καλημέρα (στα ελληνικά). Είμαι ενθουσιασμένος που πάμε σε αυτόν τον τελικό. Είναι ευλογία και ευκαιρία να παίζουμε αυτόν τον τελικό στη χώρα μας, μπροστά στο κοινό μας.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τα προηγούμενα Final 4. Παίζουμε μαζί εδώ και χρόνια, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το θέμα είναι τι προσαρμογές θα κάνουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα», είπε αναλυτικά και συνέχισε:

«Χρειάζεται χρόνια δουλειάς για να φτάσεις σε μια τέτοια στιγμή. Ευχαριστώ στον κόουτς Μπαρτζώκα που μου έδωσε την ευκαιρία και είμαστε εδώ στην ευκαιρία που περιμέναμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν».

