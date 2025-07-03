Αλλαγή δεδομένων για Μέσι - Ανανεώνει με την Ίντερ Μαϊάμι!

Στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι, «κλείνοντας τα αυτιά του» στις… σειρήνες από Σαουδική Αραβία μεριά.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε ρεπορτάζ της η «Mundo Deportivo», καταγράφοντας τις διαπραγματεύσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ με την Ίντερ Μαϊάμι για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, που αποτελεί και κοινή επιθυμία.

Το συμβόλαιο του Μέσι με την ομάδα της Φλόριντα έχει ισχύ έως το τέλος της φετινής σεζόν στο MLS. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, η πρόθεση που υπάρχει είναι αυτό να επεκταθεί για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο, με προοπτική ενός επιπλέον έτους!

Θυμίζουμε ότι ο 38χρονος επιθετικός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής, με εκτιμώμενο ετήσιο μισθό γύρω 17,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως αναφέρουν οι Ισπανοί μάλιστα, ο Μέσι και η οικογένειά του είναι ευτυχισμένοι στο Μαϊάμι, ενώ φέρεται να έχει πέσει στο τραπέζι και το πρόσθετο κίνητρο για τον ποδοσφαιριστή να γίνει ακόμα και μέρος της ιδιοκτησίας.



🚨Breaking: “Lionel Messi & Inter Miami are negotiating a contract renewal. His current contract ends on Dec 31, 2025 — both sides want to extend it for at least one more year (2026), with an option for 2027.”



Talks ongoing, nothing signed yet.

via @mundodeportivo pic.twitter.com/lLQW113l9z — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 2, 2025

