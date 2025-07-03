Γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Αλάν Σεν-Μαξιμέν φαίνεται πως κάνει ο Ολυμπιακός! Σύμφωνα με το Fpl_Μaster, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ζητήσει χρόνο για να εξετάσουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης και εντέλει αποφασίστηκε να προχωρήσουν για τη μεταγραφή.



Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Πειραιώτες προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το deal για τον Γάλλο εξτρέμ, με την περίπτωσή του να είναι δύσκολη αλλά τους ανθρώπους των νταμπλούχων να είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος μεσοεπιθετικός φέρεται να είναι διατεθειμένος να ρίξει κατά πολύ τις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη, με την ομάδα τουνα επιθυμεί να, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.