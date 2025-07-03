Λογαριασμός
«Πράσινο φως για Σεν-Μαξιμέν στον Ολυμπιακό, αποφασισμένοι οι ερυθρόλευκοι»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει πως ο Ολυμπιακός προχωρά για τη δύσκολη περίπτωση της απόκτησης του Αλάν Σεν-Μαξιμέν

saint maximin

Γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Αλάν Σεν-Μαξιμέν φαίνεται πως κάνει ο Ολυμπιακός! Σύμφωνα με το Fpl_Μaster, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ζητήσει χρόνο για να εξετάσουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης και εντέλει αποφασίστηκε να προχωρήσουν για τη μεταγραφή.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Πειραιώτες προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το deal για τον Γάλλο εξτρέμ, με την περίπτωσή του να είναι δύσκολη αλλά τους ανθρώπους των νταμπλούχων να είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν.



Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος μεσοεπιθετικός φέρεται να είναι διατεθειμένος να ρίξει κατά πολύ τις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιθυμεί να κλείσει έναν εξτρέμ μέσα στις επόμενες 12-15 ημέρες, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.
