Έτοιμο το μεγάλο deal στη Formula 1: Ο Φερστάπεν είναι κοντά στη Mercedes από το 2026

Σύμφωνα με το Sky Sports Italia ο Μαξ Φερστάπεν είναι κοντά σε συμφωνία με τη Mercedes για να συνεχίσει σε αυτή την καριέρα του από το 2026

Μαξ Φερστάπεν

Μια μεγάλη μεταγραφή στον χώρο της Formula 1 αποκαλύπτει το Sky Sports Italia.

Όπως αναφέρει, ο Μαξ Φερστάπεν φέρεται να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Mercedes και μάλιστα από το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Ολλανδός, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, έχει ήδη συζητήσεις με την γερμανική εταιρεία και μάλιστα έχει μείνει ικανοποιημένος από την πρόταση που του έχει κατατεθεί.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι και το 2028 όμως υπάρχουν ρήτρες που του επιτρέπουν να τις χρησιμοποιήσει και να αποχωρήσει από την ομάδα εάν αυτός το επιθυμεί.

Η πρόταση που του έχει κάνει η Mercedes φέρεται να είναι αρκετά υψηλότερη από εκείνη που είναι τώρα σε ισχύ με κάποιους να υποστηρίζουν ότι σχεδόν είναι τριπλάσια, από τα 65 εκατομμύρια δολάρια που λαμβάνει.

