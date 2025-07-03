Βαρύ κλίμα στο Άνφιλντ. Λουλούδια, μηνύματα και φανέλες παρατάσσονται στη σειρά, με δεκάδες οπαδούς της Λίβερπουλ να αποχαιρετούν τον Ντιόγκο Ζότα.

Ο 28χρονος ταξίδευε με τον αδελφό του, Aντρέ Σίλβα, στην περιοχή Θαμόρα της Ισπανίας όταν το ταξίδι τους διακόπηκε βίαια και αιφνιδίως από το τροχαίο δυστύχημα.

Στο άκουσμα του τραγικού θανάτου του, συνταράχτηκε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, με αρκετούς μάλιστα φίλους των «κόκκινων» να συγκεντρώνονται έξω από το Άνφιλντ, για να αφήσουν λουλούδια, φανέλες και μηνύματα, θέλοντας να τιμήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μνήμη του Πορτογάλου.

Συγκινητικές φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον φακό του Associated Press, καταγράφοντας το κλίμα πένθους, που επικρατεί στο Άνφιλντ μετά τον θάνατο του αγαπημένου ποδοσφαιριστή..

