Με 168 ομάδες και 340 αγώνες το Stoiximan AegeanBall Festival «έγραψε ιστορία» στη Σύρο!

Με εντυπωσιακή απήχηση και ατμόσφαιρα ενθουσιασμού ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο FIBA 3X3 Stoiximan AegeanBall Festival 2025, το οποίο για 7η χρονιά γέμισε με παλμό, πάθος και αστέρες του μπάσκετ την «Αρχόντισσα των Κυκλάδων», μετατρέποντάς την – από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου – σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Η ιστορική Πλατεία Μιαούλη, με φόντο το εμβληματικό Δημαρχείο της Ερμούπολης, μεταμορφώθηκε ξανά σε έναν μοναδικό ανοιχτό μπασκετικό χώρο, συγκεντρώνοντας αθλητές όλων των ηλικιών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αλλά και πλήθος θεατών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Το φεστιβάλ αποτέλεσε για άλλη μία χρονιά έναν δυναμικό πυρήνα αθλητισμού, διασκέδασης και έμπνευσης, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές στιγμές και συμβάλλοντας στην προώθηση της αξίας του αθλητισμού και της συμμετοχής. Το μπάσκετ επέστρεψε στις γειτονιές, στα ανοιχτά γήπεδα και στις μπασκέτες των παιδικών χρόνων — εκεί όπου η αγάπη για το παιχνίδι γεννιέται. Παράλληλες δράσεις και εκπλήξεις πλαισίωσαν τους αγώνες, ενισχύοντας την εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, θυμίζοντας σε όλους τη μαγεία του να παίζεις έξω, με πάθος, αυθορμητισμό και χαμόγελο.

Έσπασε όλα τα ρεκόρ η διοργάνωση

Η εμβληματική Πλατεία Μιαούλη, μεταμορφώθηκε ξανά στο κέντρο του ελληνικού 3X3, φιλοξενώντας το μεγαλύτερο μπασκετικό event της χρονιάς. Με συνεχή ροή αγώνων στα 4 ανοιχτά γήπεδα, το Stoiximan AegeanBall Festival σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με 590 αθλητές και αθλήτριες και 168 ομάδες (εκ των οποίων 70 ενηλίκων και 98 ανηλίκων, καθώς και πολλές συμμετοχές γυναικείων ομάδων) να παίρνουν μέρος — αριθμοί που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο για αντίστοιχη διοργάνωση στην Ελλάδα. Μέσα σε 3 ημέρες διεξήχθησαν 340 αγώνες, σε διαφορετικές κατηγορίες, προσφέροντας ασταμάτητο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις σε μικρούς και μεγάλους. Καθημερινά, περισσότεροι από 2.500 θεατές κατέκλυζαν την πλατεία, ενώ επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές – ηλικίας από 9 έως 58 ετών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό γεμίζοντας τη Σύρο με μπασκετική ενέργεια. Οι συμμετοχές προήλθαν από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Παράλληλα, εκατοντάδες παιδιά ήρθαν σε επαφή με το άθλημα μέσα σε ένα γιορτινό και οικογενειακό κλίμα, που προωθεί τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Την αξία της διοργάνωσης ως μπασκετικού θεσμού υπογράμμισε η παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, στη Σύρο, ενισχύοντας τη σημασία του Stoiximan AegeanBall Festival τόσο για τον αθλητισμό όσο και για την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διοργάνωση προχώρησε στη μετονομασία της παιδικής κατηγορίας U11 σε U11 Δημήτριος Βικέλας, δίνοντας φόρο τιμής στον Συριανό λογοτέχνη Δημήτριο Βικέλα, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Με αυτή την πρωτοβουλία, που τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παρολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας & Αξιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στόχος ήταν να προβληθούν οι διαχρονικές αξίες του Αθλητισμού και να έρθουν τα μικρά παιδιά πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού και της παιδείας, μέσα από πρότυπα που εμπνέουν.

Δημιουργία Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στη Σύρο

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί ο αναπληρωτής υπουργός, κ. Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε ότι κάνει πράξη το αίτημα τόσο του εμπνευστή της διοργάνωσης Γιώργου Πρίντεζη, όσο και όλων των πολιτών του Σύρου, μετά το αίτημα και τη μελέτη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την κατασκευή ενός κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο νησί.

Ένα φεστιβάλ που άφησε κοινωνικό αποτύπωμα στη Σύρο

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2025 δεν αποτέλεσε μόνο ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, αλλά ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον σημαντικό κοινωνικό του ρόλο για το νησί της Σύρου. Η διοργάνωση ενίσχυσε έμπρακτα τον αθλητικό τουρισμό, συμβάλλοντας στην πληρότητα των καταλυμάτων και δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τη φιλοξενία της Σύρου, μέσα από το πρίσμα ενός σύγχρονου αθλητικού θεσμού. Για 7η χρονιά, το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη απέδειξε πως ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός κοινωνικής προσφοράς επιστρέφοντας ξανά στις πλατείες και στα γήπεδα της γειτονιάς. Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της, η Stoiximan που συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ως ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης, παρέδωσε στη Σύρο ένα έργο ουσιαστικής αξίας για την τοπική κοινωνία: το πλήρως ανακαινισμένο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» (ΑΚΔΕ), δίνοντας νέα πνοή σε έναν δημόσιο χώρο αθλητισμού και καθιστώντας τον προσβάσιμο σε μικρούς και μεγάλους.

Ο αθλητισμός ήρθε ακόμα πιο κοντά στη νέα γενιά, μέσα από ένα μάθημα μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιουνίου, από τον θρύλο της Ευρωλίγκας και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Joe Arlauckas, ο οποίος μετέδωσε στα παιδιά της Σύρου την αγάπη και τις αξίες του αθλητισμού. Το clinic τίμησε με την παρουσία του και ο διεθνής καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Μαυροειδής. Το Stoiximan AegeanBall Festival για ακόμα μία χρονιά στήριξε και ανέδειξε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ενώ έφερε κοντά στο κοινό της Σύρου παγκόσμιους αστέρες του NBA και της Ευρώπης, καθώς και αγαπημένα πρόσωπα, αποδεικνύοντας πως η διοργάνωση αποτελεί πλέον έναν θεσμό που ξεπερνά τα σύνορα του αθλητισμού και αφήνει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το ίδιο βράδυ, η Πλατεία Μιαούλη φιλοξένησε μια ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ, με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου να πραγματοποιεί μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Γιώργο Πρίντεζη. Σε μια ζεστή και από καρδιάς κουβέντα μπροστά στο κοινό, ο εμπνευστής του Stoiximan AegeanBall Festival μοιράστηκε στιγμές, αναμνήσεις και το όραμά του για το νησί και τη διοργάνωση.

Οι αστέρες του μπάσκετ που έλαμψαν στην Πλατεία Μιαούλη

Στο φετινό Stoiximan AegeanBall Festival, έντεκα εντυπωσιακές ομάδες – οι Stoiximan Falcons, COSMOTE TELEKOM Rockets, Intersport Raiders, adidas Titans, Blue Star Sharks, L'Oréal Paris Men Expert Nets, Nespresso Vikings, Seiko Hawks, Seneca Pacers, Trident Long Lasters και Snappi Raptors – «ανέβασαν τη θερμοκρασία» του μπασκετικού θεάματος στην Πλατεία Μιαούλη. Τα ρόστερ τους περιελάμβαναν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού και ελληνικού μπάσκετ: Στο επίκεντρο βρέθηκαν δίπλα στον Γιώργο Πρίντεζη ο δις πρωταθλητής και καλύτερος αμυντικός της EuroLeague, Μπράιαν Ντάνστον, ο πρωταθλητής EuroLeague Λούκα Βιλντόζα, ο «μάγος» των ασίστ Μαρσέλο Χουέρτας και οι θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Γιάννης Μπουρούσης. Στο παρκέ της διοργάνωσης βρέθηκαν επίσης, οι πρωταθλητές EuroLeague Κώστας Παπανικολάου και Βαγγέλης Μάντζαρης, οι διεθνείς Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Μαυροειδής και Νίκος Γκίκας, ο πρώην διεθνής και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Κύπρου Παναγιώτης Τρισσόκας, καθώς και σπουδαίοι αθλητές όπως οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Όμηρος Νετζήπογλου, Νικόλας Πλώτας, Γιώργος Φίλλιος.

Η γυναικεία παρουσία ήταν πιο δυναμική από ποτέ, με κορυφαίες αθλήτριες να συμμετέχουν και να αποδεικνύουν πως το άθλημα δεν έχει φύλο. Στην Πλατεία Μιαούλη είδαμε τη διεθνή πρωταθλήτρια EuroCup και Ελλάδος Ελεάννα Χριστινάκη, τη διεθνή πρωταθλήτρια και κυπελλούχο Διονυσία Αλεξανδρή, τις διεθνείς πρωταθλήτριες Μαριέλλα Φασούλα και Ιωάννα Διέλα, τις διεθνείς αθλήτριες Πηνελόπη Παυλοπούλου, Ρένια Καρλάφτη και τις σπουδαίες αθλήτριες Αθανασία Παναγιωτοπούλου, Ισμήνη Πράπα, Χρύσα Κιλαζίδου, Βασιλική Λούκα, Γεωργία Βελούδου και Νέλλυ Μπιμπίρη, ενισχύοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ με δυναμισμό, ταλέντο και αθλητικό ήθος. Η παρουσία όλων αυτών των προσώπων – από τα ευρωπαϊκά παρκέ και το NBA μέχρι τις εθνικές ομάδες – ανέδειξε για ακόμα μία χρονιά τη διοργάνωση ως ένα από τα σημαντικότερα μπασκετικά γεγονότα της χρονιάς.

Αγαπημένα πρόσωπα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Το Stoiximan AegeanBall Festival στη Σύρο υποδέχτηκε και φέτος λαμπερά και αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση. Ανάμεσά τους, ο «άρχοντας των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας, χρυσός και δις χάλκινος Ολυμπιονίκης και 8 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, εντυπωσίασε με την παρουσία του. Στη μπασκετική ατμόσφαιρα προστέθηκαν ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου Γιώργος Καραγκούνης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του παρκούρ Δημήτρης Κυρσανίδης, ο μοναδικός Γιώργος Λέντζας και η δυναμική αθλητική δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη, οι οποίοι μετέφεραν στο κοινό παλμό, θετική ενέργεια και γνήσια αγάπη για τον αθλητισμό.

Τα παιχνίδια του VIP 4on4 που διεξήχθη για πρώτη φορά το Σάββατο και της VIP League 3x3 την Κυριακή είχαν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV, προσφέροντας σε εκατομμύρια τηλεθεατές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ένταση και τον παλμό των συναρπαστικών αναμετρήσεων, με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο, που έδωσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο χιούμορ και ζωντάνια στη μετάδοση.

Οι εξαιρετικοί Dunking Devils by Stoiximan ξεσήκωσαν τα πλήθη με τα μοναδικά τους καρφώματα, προσφέροντας αμέτρητες στιγμές θαυμασμού και ενθουσιασμού στο κοινό που κατέκλυσε το γήπεδο και έμεινε μέχρι το τέλος καθηλωμένο στις θέσεις του.

Κατά τη διάρκεια του φετινού Stoiximan AegeanBall Festival, η Πλατεία Μιαούλη μετατράπηκε σε έναν ζωντανό, πολύχρωμο χώρο ψυχαγωγίας, γεμάτο ενέργεια και διαδραστικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα των χορηγών – Stoiximan, COSMOTE TELEKOM, L'Oréal Paris Men Expert, Seneca, Trident και Snappi – οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, να κερδίσουν μοναδικά δώρα και να ζήσουν μια γιορτή του μπάσκετ γεμάτη εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες εμπειρίες.

Πλούσιοι διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το Σάββατο και την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν θεαματικοί διαγωνισμοί που ανέδειξαν το ταλέντο, την ακρίβεια και τη φαντασία των συμμετεχόντων, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στο κοινό της Σύρου. Το Σάββατο στο Adidas 3 Point Contest, νικήτρια αναδείχθηκε η Πηνελόπη Παυλοπούλου, ενώ στο L’Oréal Paris Men Expert Shoot All Around ξεχώρισε η Ελεάννα Χριστινάκη. Το KOIS Long Shoot κατέκτησε η Διονυσία Αλεξανδρή, ενώ στο SEIKO Hangman, τη νίκη πήρε ο Νίκος Πλώτας και στο Blue Star Ferries Free Throw ξεχώρισε η Νέλλυ Μπιμπίρη. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης εντυπωσίασε και επικράτησε στο Stoiximan Shooting Star ενώ στο Intersport Knock Out νικητής ήταν ο Δημήτρης Μαυροειδής, ο οποίος κατέκτησε και το Stoiximan Shooting Star της Κυριακής. Οι διαγωνισμοί της Κυριακής συνεχίστηκαν με τον COSMOTE TELEKOM Skill Challenge τον οποίον κατέκτησε ο εμπνευστής της διοργάνωσης Γιώργος Πρίντεζης. Στο Trident Looong Shoot, ο Θοδωρής Παπαλουκάς σημείωσε την καθοριστική προσπάθεια που του χάρισε τη νίκη. Στο Seneca 3 Point Contest νικήτρια ήταν η Ισμήνη Πράπα, ενώ στο Nespresso Shoot All Around διακρίθηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και τον Snappi Hangman κέρδισε ο Γιώργος Φίλλιος.

Μεταξύ άλλων, αυτό που κάνει τη διοργάνωση να ξεχωρίζει, είναι ότι πολλοί παίχτες προσέφεραν τα σημαντικά δώρα που κέρδισαν στο κοινό, ενισχύοντας με ακόμα ένα τρόπο τον σκοπό της διοργάνωσης και ενισχύοντας το μήνυμα της προσφοράς.

Οι μεγάλες νίκες στους VIP αγώνες

Στη VIP 3X3 League, την κούπα σήκωσε η ομάδα Intersport Raiders, αποτελούμενη από τους Θοδωρή Παπαλουκά, Κώστα Παπανικολάου, Γεωργία Βελούδου, Νίκο Πλώτα και Ιωάννα Δίελα. Στο VIP 4on4 του Stoiximan AegeanBall Festival 2025, οι Nespresso Vikings αναδείχθηκαν πρωταθλητές, με τους Marcelo Huertas, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Διονυσία Αλεξανδρή, Δημήτρη Κυρσανίδη, Χριστίνα Βραχάλη και Παναγιώτη Τρισόκκα να σηκώνουν το τρόπαιο και να προσφέρουν αξέχαστες στιγμές.

Τη διοργάνωση στήριξαν με τη δυναμική παρουσία τους κορυφαίοι χορηγοί και πολύτιμοι συνεργάτες:

Ονομαστικός Χορηγός ήταν η STOIXIMAN.

Μεγάλοι Χορηγοί ήταν οι COSMOTE TELEKOM, INTERSPORT.

Official Broadcaster ήταν η COSMOTE TV.

Χορηγοί ήταν οι ADIDAS, BLUE STAR FERRIES, L’OREAL PARIS MEN EXPERT, NESPRESSO, SEIKO, SENECA, TRIDENT.

Υποστηρικτές ήταν οι ARGINI HOTEL - SYROS, FOOT LOCKER, HOLLAND & BARRETT, POWERADE, SNAPPI, ΖΑΓΟΡΙ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.

Συνεργάτες ήταν οι HUMAN TECAR, PMS SECURITY, SPALDING, TESLA, TGI, TRIPO.GR, TUSKS DIGITAL MEDIA, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Τοπικοί Συνεργάτες ήταν οι ARMENAKI, CIEL, DR DRAKOTOS, GRAND GELATO, ISLAND PACKAGING, KOIS OPTICS, LIAKO, ONO, ORA BARESTO, SAINT, WINDOOR, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΡΟΖΥΜΙ, ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ.

Official Hospitality Partner ήταν το HOTEL AEGEAN PARADISO.

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν οι EUROHOOPS, SPORT 24.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival 2025 ήταν η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων και του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, καθώς και υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

