Ντιόγο Ζότα: Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο

Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα του Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ, Ντιόγο Ζότα και το αδερφού του, εξετράπη της πορείας του, τυλίχτηκε στις φλόγες και βύθισε στο πένθος τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τον χαμό δυο νεότατων ανθρώπων και αθλητών.



Σύμφωνα με τα νεότερα που ήρθαν στην επιφάνεια, οδηγός του υπεραυτοκινήτου φέρεται να ήταν ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής των «κόκκινων» στο οποίο επέβαινε και ο αδελφός του Αντρέ Σίλβα.

BREAKING: Spanish police say "all the evidence so far indicates" Diogo Jota was the driver of the car involved in the accident that killed the Liverpool forward and his brother, Andre Silva. pic.twitter.com/klBlBsS8ga July 8, 2025

Μάλιστα, αναφέρεται ότι βάσει και των ενδείξεων στο οδόστρωμα επιβεβαιώνεται πως το ένα από τα λάστιχα έσκασε, ενώ το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Ζότα στον δρόμο προς τη Σανταντέρ, είχε αναπτύξει ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου.



Αν και αρχικά υπήρξαν υποψίες για μηχανική βλάβη, οι αρχές πλέον θεωρούν ότι η υπερβολική ταχύτητα ήταν ο κύριος παράγοντας του δυστυχήματος.

🚨 L'accident qui a causé la mort de Diogo Jota et de son frère Andre Silva semble avoir été provoqué par "un grand excès de vitesse" selon les premières conclusions de l'enquête de la garde civile espagnole.https://t.co/pKtqujOJ7p pic.twitter.com/ikit4bWd98 — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2025

