Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο του Ζότα: Αυτός οδηγούσε το supercar - Οι κύριοι παράγοντες του δυστυχήματος

Η αστυνομία δημοσίευσε νεότερα στοιχεία από την υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου, που έκοψε το νήμα της ζωής του Ντιόγο Ζότα και του αδερφού του

Ντιόγο Ζότα: Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο

Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα του Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ, Ντιόγο Ζότα και το αδερφού του, εξετράπη της πορείας του, τυλίχτηκε στις φλόγες και βύθισε στο πένθος τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τον χαμό δυο νεότατων ανθρώπων και αθλητών.

Σύμφωνα με τα νεότερα που ήρθαν στην επιφάνεια, οδηγός του υπεραυτοκινήτου φέρεται να ήταν ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής των «κόκκινων» στο οποίο επέβαινε και ο αδελφός του Αντρέ Σίλβα.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι βάσει και των ενδείξεων στο οδόστρωμα επιβεβαιώνεται πως το ένα από τα λάστιχα έσκασε, ενώ το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Ζότα στον δρόμο προς τη Σανταντέρ, είχε αναπτύξει ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου.

Αν και αρχικά υπήρξαν υποψίες για μηχανική βλάβη, οι αρχές πλέον θεωρούν ότι η υπερβολική ταχύτητα ήταν ο κύριος παράγοντας του δυστυχήματος.

