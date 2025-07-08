Με σκυθρωπά πρόσωπα, με θλίψη, με βαρύτατο πένθος και με καρδιά... χίλια κομμάτια επέστρεψαν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας στις εγκαταστάσεις του κλαμπ για την έναρξη της προετοιμασίας, το πρωί της Τρίτης.



Ο χαμός του Ντιόγο Ζότα συγκλόνισε φοβερά τους συμπαίκτες του στον σύλλογο του λιμανιού, αλλά όσοι έπρεπε να βρεθούν στο προπονητικό, το έκαναν, αν και δεν είχαν καμία όρεξη για δουλειά. Το μυαλό ήταν αλλού, το σώμα έκανε τ' απολύτως απαραίτητα και η διοίκηση των «κόκκινων» έχει αποφασίσει να σεβαστεί απόλυτα το πένθος των ποδοσφαιριστών για τον αδικοχαμένο Πορτογάλο.

Για την προσεχή Κυριακή (13/07) είχε προγραμματιστεί φιλικό ματς με την Πρέστον, ωστόσο, θ' αποφασιστεί από τους παίκτες αν εκείνοι είναι σε θέση να παίξουν, μόλις μιάμιση εβδομάδα μετά τον θάνατο του Ζότα. Διαφορετικά θα υπάρξει ακύρωση της αναμέτρησης...

