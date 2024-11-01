Ντιέγκο Μαραντόνα: Ανακοινώθηκε η κατασκευή του «M10 Memorial» στη μνήμη του

Σε μία σπουδαία κίνηση θα προχωρήσουν τα παιδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα με την ίδρυση του «M10 Memorial στη μνήμη του πατέρα τους. Θα δημιουργηθεί ένα Μαυσωλείο μέσα στο Μπουένος Άιρες και εκτιμάτε πως θα έχει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες σε ετήσια βάση.



Το «M10 Memorial» αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του μέσα στο 2025, με την Ντάλμα Μαραντόνα, κόρη του Ντιέγκο να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θέλουμε ο πατέρας μας να είναι κοντά στην αγάπη των ανθρώπων και να εκπληρώσει την επιθυμία όλων όσοι θέλουν να του φέρουν ένα λουλούδι».

Η πρόσβαση για τους Αργεντινούς θα είναι δωρεάν αλλά θα έχουν την δυνατότητα να μία δωρεά στο ίδρυμα, ως φόρο τιμής σε όλα όσα προσέφερε στο ποδόσφαιρο οΠρόεδρος του Ιδρύματος είναι, τα υπόλοιπα παιδιά που αναγνώρισε ο, από τρεις διαφορετικές σχέσεις.Στις αρχές Οκτωβρίου, δικαστήριο της Αργεντινής ενέκρινε τη μεταφορά της σορού τουσε αυτό το μελλοντικό μνημείο, προκειμένου να διευκολυνθούν τα αφιερώματα από Αργεντινούς και τουρίστες.

