Ντιέγκο Αλόνσο: Ο νούμερο δύο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός «γυρνάει» σελίδα με τον Ντιέγκο Αλόνσο να αναλαμβάνει την ευθύνη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ύστερα από την αρνητική έκβαση της υπόθεσης του Μαουρίσιο Σάρι.

Το «Τριφύλλι» κατέληξε, εν τέλει, στην επιλογή του Ουρουγουανού Ντιέγκο Αλόνσο, ώστε να μπορέσει να «οδηγήσει» τον Παναθηναϊκό στην υλοποίηση των στόχων του στη σεζόν που ακολουθεί…

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.