Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ: Ο τέταρτος τελικός αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ… Οι μάχες του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ έφτασαν στην πιο κρίσιμη καμπή τους και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στην πρώτη γραμμή της καταιγιστικής δράσης.

Την Τετάρτη (12/06) οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο κατάμεστο ΣΕΦ τους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για τη νίκη. Οι Πειραιώτες για να φτάσουν στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο μπροστά στον κόσμο τους και το «τριφύλλι» για το 2-2 που θα φέρει τη σειρά των τελικών σε 5ο ματς στο ΟΑΚΑ.

Οι Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης από νωρίς σας μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα στις 21:15 ακριβώς περιγράφουν το απόλυτο ντέρμπι αιωνίων.

Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθεί ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, αύριο στις 21:15.

«Ερυθρόλευκη» στέψη ή «πράσινο» break;

Η απάντηση έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



