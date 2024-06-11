Στην αποφασιστικότητα και την ψύχραιμη αντίδραση του Παναθηναϊκού εστίασε ο Γιώργος Πετρίδης μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τη χθεσινή νίκη επί του Ολυμπιακού (83-76) στο Game 3 των τελικών.

«Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο συγκεντρωμένος και αποφασιστικός χθες. Δεν εκμεταλλεύτηκε την απόλυτη υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο, όταν ξέφυγε με 40-24, αλλά αντέδρασε πολύ ώριμα και σωστά στο μοναδικό προβάδισμα του Ολυμπιακού τέσσερα λεπτά πριν το τέλος. Ο Σλούκας και ο Παπαπέτρου έβαλαν μεγάλα καλάθια, ενώ στο πρώτο μέρος είχαν πρωταγωνιστήσει ο Ναν και ο Λεσόρ. Πρέπει όμως να πάρει περισσότερα πράγματα από άλλους παίκτες, όπως από τα τεσσάρια του και τον Γκριγκόνις», ανέφερε.

Όσο για τον κρίσιμο αγώνα της Τετάρτης στο ΣΕΦ, είπε:

«Ο Ολυμπιακός παραμένει το απόλυτο φαβορί έχοντας match ball στην έδρα του. Όμως τελειωμένος δεν είναι με τίποτα ο Παναθηναϊκός, καθώς αναθάρρησε χθες».

