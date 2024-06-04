Ντι Μάρτζιο: «Απέρριψε τον Παναθηναϊκό ο Μαουρίτσιο Σάρι»

Την αρνητική απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι, εισέπραξε ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.



Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, σύμφωνα με τo ποστάρισμα του Ντι Μάρτζιο στο «Χ» απέρριψε την, ομολογουμένως μεγάλη πρόταση του «τριφυλλιού» η οποία ήταν στα 4 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται ο μισθός του τεχνικού τιμ.

