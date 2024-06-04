Ντι Μάρτζιο: «Απέρριψε τον Παναθηναϊκό ο Μαουρίτσιο Σάρι»

Την αρνητική απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι, εισέπραξε ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.
Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, σύμφωνα με τo ποστάρισμα του Ντι Μάρτζιο στο «Χ» απέρριψε την, ομολογουμένως μεγάλη πρόταση του «τριφυλλιού» η οποία ήταν στα 4 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται ο μισθός του τεχνικού τιμ.
Maurizio #Sarri ha rifiutato il #Panathinaikos@SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 4, 2024
- ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση, στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας»
- Νικολογιάννης: «Έβαλε σφραγίδα παντού με το ποδόσφαιρο του ο Σάρι - Μπαίνει στην αγορά με αυτή την κίνηση ο Παναθηναϊκός»
- Συνάντησε Τεντόγλου και Καραλή στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης - «Ενθαρρυντικό ότι οι πρωταθλητές μας εκφράζουν ικανοποίηση»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.