Προσέχουν για να… έχουν στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενόψει του αυριανού (05/06), πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό, για την φετινή Stoiximan Basket League.



Με τους ανθρώπους της «πράσινης» ΚΑΕ να εκδίδουν σήμερασ (04/06) ανακοίνωση-προειδοποίηση για την αναμέτρηση στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Μέσω αυτής, λοιπόν, εφιστούν την προσοχή του κόσμου του Παναθηναϊκού αναφορικά με τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι, ενώ παράλληλα ζητούν από τους φίλους του «τριφυλλιού» να δημιουργήσουν την γνωστή «καυτή» ατμόσφαιρα.Μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε όσους θα παρακολουθήσουν το ντέρμπι από της court seats του ΟΑΚΑ, τονίζοντας να είναι κόσμιοι και να μην απαντήσουν σε οποιαδήποτε πιθανή πρόκληση!«Εν όψει του αυριανού πρώτου τελικού των Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (5/6, 21:15) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ήθελε ενημερώσει τους φιλάθλους της για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν.O νέος νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, προβλέποντας «βαριές» ποινές, άμεσα εφαρμόσιμες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο και τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.Γι’ αυτό και στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας, με τον δικό μας, μοναδικό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε συσκευές laser και καπνογόνα, καθώς οι κυρώσεις θα είναι δεδομένες.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους κατόχους court-side εισιτηρίων, λόγω της θέσης τους στο γήπεδο. Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση και δεν αφήνουμε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα που έχουμε δημιουργήσει στο «σπίτι» μας, το ΟΑΚΑ, τη φετινή σεζόν!».

