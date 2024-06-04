Διπλά κερδισμένος θα βγει ο Παναθηναϊκός αν καταφέρει το… θαύμα να συνεργαστεί με τον Μαουρίτσιο Σάρι όπως σχολίασε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ακόμα περιμένουμε, αλλά πιστεύω ότι σήμερα μέχρι το βράδυ ο Σάρι θα απαντήσει στον Παναθηναϊκό. Αν απαντήσει αρνητικά, θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν πει όχι ο Σάρι, δεν θα είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει τον επόμενο προπονητή αύριο, γιατί έχει πέσει όλο το βάρος στον Ιταλό. Υπάρχουν πάντως δύο ακόμα περιπτώσεις με τις οποίες θα ξεκινήσει τις τελικές συζητήσεις και έως την Παρασκευή θα τον κλείσει. Επειδή θα είναι ξένος ο προπονητής, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Το καλό είναι ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι ενήμεροι για το ρόστερ, έχουν δει παιχνίδια της περυσινής σεζόν, γνωρίζουν τις ανάγκες της ομάδας, άρα θα έρθουν διαβασμένοι. Για εμένα το μεγάλο θέμα με τον Σάρι είναι ότι, σε όλες τις ομάδες που πήγε, με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, έβαλε την σφραγίδα του. Έπαιξε το ποδόσφαιρο που ήθελε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Είναι περιζήτητος, αν πετύχει να τον κλείσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι στο όριο του θαύματος. Με την κίνηση αυτή, μπαίνει στην αγορά και αν το αξιοποιήσει θα του βγει σε καλό», ανέφερε.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού εκτίμησε ότι θα ήταν σημαντικό για το «τριφύλλι» να προλάβει ο επόμενος τεχνικός να πάρει κάποιους παίκτες έως τις 25 Ιουλίου και να μπορέσει με αυτούς η ομάδα να περάσει τον δεύτερο προκριματικό γύρο, για να πάει στη συνέχεια βήμα – βήμα στην Ευρώπη.



Παράλληλα, ο Νικολογιάννης σημείωσε πως, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά ο πήχης στον Παναθηναϊκό με τον Σάρι, θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία αν πει όχι ο Ιταλός, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν τελειώνει ο κόσμος.



Ενώ σχολίασε ότι η φετινή σεζόν μας δείχνει την διάθεση που υπάρχει στους «πράσινους» να γίνει κάτι που δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για τον προπονητή, αλλά και σε επίπεδο μεταγραφών.



