Το Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ, στο οποίο υλοποιούνται έργα αναβάθμισης στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων άνω των 62 εκατομμυρίων ευρώ επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης (04/06) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΟΑΚΑ ,Κωνσταντίνο Χαλιορή, για τα έργα, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

Παράλληλα, συνομίλησε με τους, όπως και με άλλους αθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και με τους προπονητές τους.«Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνολική προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση όλων των αθλητικών υποδομών, 20 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους πρωταθλητές μας να εκφράζουν ικανοποίηση για τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε», ανέφερε, αρχικά, οκαι συνέχισε:«Ακούμε πάντα τις υποδείξεις των πρωταθλητών μας σχετικά με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΟΑΚΑ είναι βασικά ένας χώρος μαζικής άθλησης. Θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Μου λέγατε 18.000 με 20.000 την ημέρα. Όταν, με το καλό, μπορέσουμε να επισκευάσουμε και τα ανοιχτά γήπεδα και διαμορφώσουμε και τον όλο χώρο πιστεύω ότι η επισκεψιμότητα αυτή θα ανέβει κι άλλο», ενώ πρόσθεσε:«Και θα κάνουμε πράξη αυτό που ήταν το αρχικό όραμα, το οποίο δυστυχώς κάπου χάθηκε τα χρόνια της κρίσης: το ΟΑΚΑ να είναι πραγματικά το σημείο αναφοράς και ο τόπος συνάντησης του πρωταθλητισμού με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και βέβαια, και οι κινήσεις οι υπόλοιπες που έχουν γίνει, η παραχώρηση του κλειστού στον Παναθηναϊκό, οι επενδύσεις που γίνονται στα γήπεδα τένις -καθώς τα σπορ ρακέτας τώρα γνωρίζουν μεγάλη άνθηση-, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο κολυμβητήριο, πολύ σημαντικές, και βέβαια, οι υπόλοιπες επενδύσεις οι οποίες θα δρομολογηθούν, νομίζω ότι θα μετατρέψουν το ΟΑΚΑ σε αυτό το οποίο πάντα όλοι μας -και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό ως αθλητής- ονειρευόμασταν. Οπότε συγχαρητήρια».

