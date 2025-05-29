Τη μεγάλη επιστροφή στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την σπουδαία καριέρα του, ετοιμάζει ο Άνχελ Ντι Μαρία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Μέσα της Νοτίου Αμερικής, ο πολύπειρος εξτρέμ θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της Ροσάριο Σεντράλ.

Οι δύο πλευρές, από τη στιγμή που ο Ντι Μαρία έμεινε ελεύθερος από την Μπενφίκα, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και μάλιστα προχωρημένες. Όλα δείχνουν πως αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στην εβδομάδα, ώστε ο 37χρονος να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο Ντι Μαρία είχε πάρει μεταγραφή από την Ροσάριο στην Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2007 με 8 εκατ. ευρώ. Αγωνίστηκε στη συνέχεια σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, προτού επιστρέψει στους «αετούς» όπου και αγωνιζόταν την τελευταία διετία.

Ο σπουδαίος εξτρέμ είναι διεθνής με 145 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής, έχοντας 31 γκολ, ενώ κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 στο Κατάρ.

