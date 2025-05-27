Λογαριασμός
Η συγκινητική ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς: «Δεν ήξερα αν θα επέστρεφα στο ίδιο επίπεδο»

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό με μια του ανάρτηση του έκανε γνωστό τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν έκανε επέμβαση στη μέση

Μονακό

Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν στην αρχή της σεζόν έκανε επέμβαση στη μέση του έκανε γνωστές ο Μάικ Τζέιμς με μια του ανάρτηση.

Ο Αμερικανός άσος της Μονακό με ανάρτησή του αποκάλυψε αυτές όπως και τα λόγια που του είχε πει ο γιατρός που ουσιαστικά άφηνε με αμφιβολία το πότε θα μπορούσε να επιστρέψει αλλά και εάν όταν επέστρεφε θα ήταν στο ίδιο επίπεδο.

Μάλιστα ο Μάικ Τζέιμς σε αυτή του την ανάρτηση αναφέρεται στη συνέχεια της σεζόν επισημαίνοντας ότι το μέλλον είναι λαμπρό και ουσιαστικά υπόσχεται σεζόν σαν και την εφετινή.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού άσου.

«Στις 20 Ιουνίου υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση για δισκοκήλη στη μέση μου. Όπως μπορείτε να δείτε από την τρίτη φωτογραφία δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, πονούσε η αριστερή μου πλευρά μέχρι το πόδι.

Ο γιατρός μου είπε ότι πιθανότατα δε θα επέστρεφα μέχρι τον Δεκέμβριο και δεν ήξερε αν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω στο ίδιο επίπεδο.

Το να περάσω από όλα αυτά και να φτάσω ως το τέλος της σεζόν χωρίς κανέναν χαμένο παιχνίδι, ενώ μπορώ να αγωνίζομαι ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας μου. Ακόμα και αν χάσαμε, το μέλλον είναι λαμπρό και θα επιστρέψουμε».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mike James (@mrnatural_05)

Πηγή: sport-fm.gr

