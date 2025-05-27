Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν στην αρχή της σεζόν έκανε επέμβαση στη μέση του έκανε γνωστές ο Μάικ Τζέιμς με μια του ανάρτηση.

Ο Αμερικανός άσος της Μονακό με ανάρτησή του αποκάλυψε αυτές όπως και τα λόγια που του είχε πει ο γιατρός που ουσιαστικά άφηνε με αμφιβολία το πότε θα μπορούσε να επιστρέψει αλλά και εάν όταν επέστρεφε θα ήταν στο ίδιο επίπεδο.

Μάλιστα ο Μάικ Τζέιμς σε αυτή του την ανάρτηση αναφέρεται στη συνέχεια της σεζόν επισημαίνοντας ότι το μέλλον είναι λαμπρό και ουσιαστικά υπόσχεται σεζόν σαν και την εφετινή.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού άσου.

«Στις 20 Ιουνίου υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση για δισκοκήλη στη μέση μου. Όπως μπορείτε να δείτε από την τρίτη φωτογραφία δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, πονούσε η αριστερή μου πλευρά μέχρι το πόδι.

Ο γιατρός μου είπε ότι πιθανότατα δε θα επέστρεφα μέχρι τον Δεκέμβριο και δεν ήξερε αν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω στο ίδιο επίπεδο.

Το να περάσω από όλα αυτά και να φτάσω ως το τέλος της σεζόν χωρίς κανέναν χαμένο παιχνίδι, ενώ μπορώ να αγωνίζομαι ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας μου. Ακόμα και αν χάσαμε, το μέλλον είναι λαμπρό και θα επιστρέψουμε».

