Ντέρμπι «αιωνίων» και «δικεφάλων» στην πρεμιέρα των πλέι οφ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ… Η ώρα των μεγάλων ντέρμπι της Super League έφτασε! Οι μάχες για την ανάδειξη του πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού αρχίζουν και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σάς βάζει στην καρδιά της δράσης.

Η αυλαία των πλέι οφ ανοίγει, με το ελληνικό κλάσικο και τη μονομαχία «δικεφάλων» να δεσπόζει την Κυριακή (30/03). Στις 21:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο απόλυτο μπρα-ντε-φερ «αιωνίων», ενώ δύο ώρες νωρίτερα η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σε μια παραδοσιακή κόντρα «Νότου-Βορρά». Νωρίτερα στις 17:00 για τα πλέι άουτ παίζουν Πανσερραϊκός - Λαμία.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (29/03) με τα παιχνίδια ΟΦΗ - Ατρόμητος στις 16:30 και Αστέρας AKTOR - Άρης στις 19:30, για τις θέσεις «5» έως «8» και Athens Kallithea - Βόλος στις 18:30 και Παναιτωλικός - Λεβαδειακός στις 20:30 για τα πλέι άουτ.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ… Όλα παίζονται εδώ…

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.